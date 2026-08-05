Prayagraj News: मंगलवार को कार्यभार संभाल सकते हैं नए मंडलायुक्त
Prayagraj News: प्रयागराज को नए मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम का कार्यभार ग्रहण करने की संभावना है। उनका तबादला पीडब्ल्यूडी सचिव के पद से हुआ है। पूर्व मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल का स्थानांतरण श्रम विभाग में हुआ है। मंडलीय प्रशासन ने डॉ. लोकेश के आगमन के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं।
Prayagraj News: प्रयागराज। प्रयागराज मंडल को गुरुवार को नया मंडलायुक्त मिल सकता है। शासन के तबादला आदेश के बाद नियुक्त किए गए डॉ. लोकेश एम के गुरुवार को मंडलायुक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने की संभावना है। उनके आगमन को लेकर मंडलीय प्रशासन ने आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। डॉ. लोकेश एम का तबादला सचिव लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के पद से प्रयागराज मंडलायुक्त के रूप में किया गया है। इससे पहले मंडलायुक्त रहीं सौम्या अग्रवाल का स्थानांतरण आयुक्त श्रम विभाग के पद पर हो चुका है।
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