Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Prayagraj News: कल कार्यभार संभाल सकते हैं नए मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

Prayagraj News: प्रयागराज मंडल को गुरुवार को नया मंडलायुक्त मिल रहा है, डॉ. लोकेश एम का तबादला पीडब्ल्यूडी से किया गया है। सौम्या अग्रवाल का स्थानांतरण श्रम विभाग में हुआ है। मंडलीय प्रशासन ने उनकी नियुक्ति के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और डॉ. लोकेश गुरुवार को कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं।

Prayagraj News: कल कार्यभार संभाल सकते हैं नए मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम

Prayagraj News: प्रयागराज। प्रयागराज मंडल को गुरुवार को नया मंडलायुक्त मिल सकता है। शासन के तबादला आदेश के बाद नियुक्त किए गए डॉ. लोकेश एम के गुरुवार को मंडलायुक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने की संभावना है। उनके आगमन को लेकर मंडलीय प्रशासन ने आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। डॉ. लोकेश एम का तबादला सचिव लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के पद से प्रयागराज मंडलायुक्त के रूप में किया गया है। इससे पहले मंडलायुक्त रहीं सौम्या अग्रवाल का स्थानांतरण आयुक्त श्रम विभाग के पद पर हो चुका है। उनके स्थान पर डॉ. लोकेश एम को प्रयागराज मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि नए मंडलायुक्त ने गुरुवार को कार्यभार संभालने के संकेत दिए हैं।

ये भी पढ़ें:बाढ़ से बचाव और मेले की तैयारियां होंगी चुनौती
ये भी पढ़ें:पीडब्ल्यूडी में हुए स्थानांतरण, अधिकारियों के कृपापात्र लिपिक हटाए
ये भी पढ़ें:गोरखपुर, बस्ती, बरेली और प्रयागराज के कमिश्नर समेत 13 आईएएस के तबादले
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Transfer Prayagraj News Prayagraj अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।