Prayagraj News: कल कार्यभार संभाल सकते हैं नए मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम
Prayagraj News: प्रयागराज मंडल को गुरुवार को नया मंडलायुक्त मिल रहा है, डॉ. लोकेश एम का तबादला पीडब्ल्यूडी से किया गया है। सौम्या अग्रवाल का स्थानांतरण श्रम विभाग में हुआ है। मंडलीय प्रशासन ने उनकी नियुक्ति के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और डॉ. लोकेश गुरुवार को कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं।
Prayagraj News: प्रयागराज। प्रयागराज मंडल को गुरुवार को नया मंडलायुक्त मिल सकता है। शासन के तबादला आदेश के बाद नियुक्त किए गए डॉ. लोकेश एम के गुरुवार को मंडलायुक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने की संभावना है। उनके आगमन को लेकर मंडलीय प्रशासन ने आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। डॉ. लोकेश एम का तबादला सचिव लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के पद से प्रयागराज मंडलायुक्त के रूप में किया गया है। इससे पहले मंडलायुक्त रहीं सौम्या अग्रवाल का स्थानांतरण आयुक्त श्रम विभाग के पद पर हो चुका है। उनके स्थान पर डॉ. लोकेश एम को प्रयागराज मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि नए मंडलायुक्त ने गुरुवार को कार्यभार संभालने के संकेत दिए हैं।
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