Prayagraj News: नौ दिन लावारिस में पड़ा रहा शव, परिजन करते रहे तलाश
Prayagraj News: प्रयागराज में एक परिवार को नौ दिन बाद उसके बेटे सोहन का शव पोस्टमार्टम हाउस में मिला। 31 वर्षीय सोहन 15 जुलाई को एक हादसे में घायल हुए थे, लेकिन पुलिस की लापरवाही से शव को लावारिस के रूप में रखा गया। पुलिस को नियमों के अनुसार शव का पोस्टमार्टम 72 घंटों के भीतर कराना चाहिए था।
Prayagraj News: प्रयागराज, संवाददाता। लावारिस शवों के मामले में पुलिस का गैर जिम्मेदाराना रवैए की वजह से एक परिवार को नौ दिन बाद उसके बेटे का शव पोस्टमार्टम हाउस में मिल गया। पुलिस ने नियमों के मुताबिक काम किया होता तो लावारिस में ही युवक का अंतिम संस्कार हो जाता। पहचान होने पर नौवें दिन उसका पोस्टमार्टम हो सका।औद्योगिक थाना के बेलवट निवासी कमला प्रसाद का 31 वर्षीय बेटा सोहन 15 जुलाई को साइकिल से अपने बारा के असरवई गांव जा रहा था। घर से निकलने के कुछ देर बाद वह किसी हादसे का शिकार हो गया। जसरा बाईपास के पास उसे बेहोशी की हालत में पाया गया।
सरकारी एंबुलेंस से उसे सीएचसी जसरा फिर एसआरएन अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। पहचान नहीं होने कारण शव को लावारिस में पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। उधर, सोहन की मौत से अनजान घरवाले उसकी तलाश में जुटे रहे। एक-एक कर सात दिन बीत गए लेकिन सोहन का कुछ पता नहीं चला। आठवें दिन बुधवार को मां गीता देवी कुछ लोगों के साथ घूरपुर थाने पहुंचीं तो सोहन की मौत का पता चला। पुलिस ने एक मृत युवक के कपड़े और एक साइकिल दिखाई जिसे देखकर गीता देवी फफक कर रो पड़ीं। कपड़े व साइकिल सोहन के ही थे। मामले में अहम बात यह है कि नियमों के मुताबिक पुलिस को मृत्यु के पश्चात पंचायतनामा भरकर 72 घंटे बाद शव का पोस्टमार्टम करा लेना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से परिजनों को सोहन का शव मिल गया।
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