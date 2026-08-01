Prayagraj News: सफाई कर्मचारी पर जानलेवा हमला, कैंट थाना घेरा
Prayagraj News: प्रयागराज नगर निगम के सफाई कर्मचारी महेश पर हमले के विरोध में सफाई मजदूर यूनियन ने प्रदर्शन किया। कैंट थाने का घेराव करते हुए, महेश ने हमलावर के खिलाफ तहरीर दी। नगर आयुक्त की अनुपस्थिति में, आरोपित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई। यूनियन अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि यदि आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ, तो सफाई व्यवस्था ठप कर देंगे।
Prayagraj News: प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। नगर निगम के सफाई कर्मचारी महेश पर हुए हमले के विरोध में इलाहाबाद नगर निगम सफाई मजदूर यूनियन के सदस्यों ने शनिवार सुबह कैंट थाने का घेराव किया। नगर निगम सफाईकर्मी महेश पर ऊंचवागढ़ी में हुए हमले के की सूचना मिलते ही आसपास काम करने वाले सफाईकर्मी कैंट थाना पहुंचे। थाने के सामने प्रदर्शन के बाद पीड़ित महेश की मेडिकल जांच कराई गई। इसके बाद पीड़ित ने अज्ञात हमलवार के खिलाफ थाने में तहरीर दी।
सफाईकर्मियों का प्रदर्शन
इसके बाद सफाईकर्मी नगर निगम पहुंचे और नगर आयुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। नगर आयुक्त की अनुपस्थिति में सफाईकर्मियों ने अपर नगर आयुक्त सादाब असलम से मुलाकात कर हमला करने वाले के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। इलाहाबाद नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष प्रदीप ने कहा कि सफाईकर्मियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। अपर नगर आयुक्त ने आरोपी के खिलाफ नामजद एफआईआर कराने का आश्वासन दिया।
अग्रिम चेतावनी
अपर नगर आयुक्त से मुलाकात के बाद यूनियन अध्यक्ष ने कहा कि हमला करने वाले को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो सफाई व्यवस्था ठप करने के लिए विवश होंगे। थाना और नगर निगम में प्रदर्शन करने वालों में राधा, सुशीला, रीता, लक्की, लता, बीना, हरेंद्र, मुन्ना, राजकुमार, चंदन, विनय, रवि, संजय, सुनील, रामू, दृगनारायण, संग्राम, सुजीत, राजू, गोपाल, सत्यकेश, विजयशंकर, अजय आदि शामिल रहे।
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