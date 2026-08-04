Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Prayagraj News: शादी का झांसा देकर किशोरी को भगाने पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

Prayagraj News: खुल्दाबाद क्षेत्र की एक महिला ने अपनी 17 वर्षीय बेटी को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए मोहम्मद आसिफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। आरोप है कि बेटी ने घर से तीन लाख रुपये और सोने-चांदी के जेवर ले जाकर आरोपी के साथ भागी। धमकी भी मिली ऐसी परिस्थिति में परिवार को।

Prayagraj News: शादी का झांसा देकर किशोरी को भगाने पर मुकदमा

Prayagraj News: खुल्दाबाद थानाक्षेत्र की एक महिला ने 17 वर्षीय नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए संदीपन घाट कौशाम्बी के मोहम्मद आसिफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। आरोप है कि 28 जुलाई को बेटी घर से तीन लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के जेवर भी ले गई। जब उसने आरोपी की बहन से बेटी को वापस भेजने की गुहार लगाई, तो गाली-गलौज की गई। आरोप है कि फोन पर तीन लाख रुपये की मांग करते हुए पूरे परिवार की हत्या करने की धमकी दी जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Prayagraj News Prayagraj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।