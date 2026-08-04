Prayagraj News: शादी का झांसा देकर किशोरी को भगाने पर मुकदमा
Prayagraj News: खुल्दाबाद क्षेत्र की एक महिला ने अपनी 17 वर्षीय बेटी को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए मोहम्मद आसिफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। आरोप है कि बेटी ने घर से तीन लाख रुपये और सोने-चांदी के जेवर ले जाकर आरोपी के साथ भागी। धमकी भी मिली ऐसी परिस्थिति में परिवार को।
Prayagraj News: खुल्दाबाद थानाक्षेत्र की एक महिला ने 17 वर्षीय नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए संदीपन घाट कौशाम्बी के मोहम्मद आसिफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। आरोप है कि 28 जुलाई को बेटी घर से तीन लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के जेवर भी ले गई। जब उसने आरोपी की बहन से बेटी को वापस भेजने की गुहार लगाई, तो गाली-गलौज की गई। आरोप है कि फोन पर तीन लाख रुपये की मांग करते हुए पूरे परिवार की हत्या करने की धमकी दी जा रही है।
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