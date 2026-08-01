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Prayagraj News: मां ने शराबी बेटे से जताई हत्या की आशंका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज की सावित्री ने अपने बेटे विनोद कुमार रावत पर हत्या की आशंका जताई है। पति की मृत्यु के बाद, विनोद ने सावित्री की देखभाल करने के बजाय शराब पीकर मारपीट की। 28 जुलाई को, बिल के लिए पूछने पर विनोद ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Prayagraj News: मां ने शराबी बेटे से जताई हत्या की आशंका

Prayagraj News: प्रयागराज, संवाददाता। ऊंचवागढ़ी राजापुर निवासी सावित्री ने अपने बड़े बेटे विनोद कुमार रावत से हत्या की आशंका जताई है। सावित्री के मुताबिक पति की मौत के बाद उनकी जगह बेटे विनोद को नौकरी दिलाई थी। लेकिन वह उनकी देखभाल नहीं करता है।शराब पीकर मारपीट, अभद्रता करता है। आरोप है कि 28 जुलाई को बिजली बिल जमा कराने की बात कहने पर उन्हें तथा पोते को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

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