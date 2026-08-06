Prayagraj News: इरादतगंज सैन्य हवाईपट्टी पर टाउनशिप बनाने को तैयार पीडीए
Prayagraj News: प्रयागराज में इरादतगंज सैन्य एयरफील्ड की अनुपयोगी भूमि पर अब एक आधुनिक आवासीय टाउनशिप विकसित की जाएगी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने करीब 400 एकड़ भूमि पर निर्माण की योजना बनाई है। इसमें आधारभूत ढांचा और आवासीय सुविधाएं होंगी, जिससे क्षेत्र का विकास होगा। डीईओ से भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।
Prayagraj News: प्रयागराज। दशकों से अनुपयोगी पड़ी इरादतगंज सैन्य एयरफील्ड की भूमि पर अब आधुनिक आवासीय टाउनशिप विकसित किए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। कई चरणों में सर्वेक्षण के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने सैन्य हवाई पट्टी की लगभग 400 एकड़ भूमि पर टाउनशिप विकसित करने का निर्णय लिया है। निर्माणाधीन रिंग रोड के पास इरादतगंज सैन्य हवाई पट्टी का पीडीए की टीम ने बुधवार को विस्तृत सर्वे किया। पीडीए के उपाध्यक्ष ऋषिराज ने बताया कि वर्षों से अनुपयोगी पड़ी इस हवाई पट्टी पर टाउनशिप विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए पीडीए प्रशासन जल्द ही रक्षा संपदा कार्यालय (डीईओ) से लगभग 400 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने के संबंध में औपचारिक आवेदन करेगा।
उपाध्यक्ष के अनुसार, यह प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की पहली आवासीय टाउनशिप होगी। प्रस्तावित योजना में आधुनिक आवासीय सुविधाओं के साथ सुनियोजित आधारभूत ढांचा विकसित किए जाने की संभावना है, जिससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। इस परियोजना को लेकर यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हवाई पट्टी के आसपास वर्षों से हुए अवैध कब्जों के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की जा सकती है, ताकि प्रस्तावित टाउनशिप के विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।
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