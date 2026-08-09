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Prayagraj News: फील्ड कोआर्डिनेटर से मोबाइल छिनैती, एक लाख रुपये उड़ाए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज में पत्रिका चौराहे पर अज्ञात बदमाशों ने फील्ड कोऑर्डिनेटर का मोबाइल छीन लिया। साथ ही, बालसन चौराहे पर भी मोबाइल चोरी के बाद एक लाख रुपये निकालने का मामला सामने आया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है।

Prayagraj News: फील्ड कोआर्डिनेटर से मोबाइल छिनैती, एक लाख रुपये उड़ाए

Prayagraj News: प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में पत्रिका चौराहे के पास बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने फील्ड कोऑर्डिनेटर का मोबाइल फोन छीन लिया। वारदात के बाद आरोपित बाइक से फरार हो गए। पीड़ित ने सिविल लाइंस थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर बाइक सवार बदमाशों की तलाश में जुटी है।

ये भी पढ़ें:Prayagraj News: मोबाइल छीनकर खातों से 1.03 लाख रुपये निकाले

रामदीन की तहरीर

बांदा जिले के रामदीन ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह फील्ड कोऑर्डिनेटर हैं और एक होटल में ठहरे हुए थे। उनकी तबीयत खराब होने पर 29 जुलाई की रात करीब साढ़े बजे वह दवा लेने के लिए होटल से बाहर निकले थे। दवा लेकर लौटते समय पत्रिका चौराहा, अग्निपथ कॉलोनी के पास बाइक सवार कुछ अज्ञात लोग पहुंचे और उनका मोबाइल फोन छीन लिया। सिविल लाइंस पुलिस का कहना है कि बदमाशों की तलाश की जा रही है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जायेगा।

बालसन चौराहे की घटना

उधर, जार्जटाउन स्थित बालसन चौराहे पर मोबाइल छिनैती के बाद बैंक खातों से 1.03 लाख रुपये निकालने और मोबाइल नंबर दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर किए जाने का मामला सामने आया है। जार्जटाउन पुलिस तहरीर के आधार पर तीन अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।

दिनेश रैतानी की शिकायत

वेस्ट महाराष्ट्र निवासी दिनेश रैतानी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 23 जून् को बालसन चौराहे पर तीन लोगों ने मोबाइल फोन छीन लिया था। मामले में उन्होंने जॉर्ज टाउन थाने में प्रार्थना पत्र दिया। पीड़ित का आरोप है कि इसके बाद भी मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। मोबाइल छीनने के बाद आरोपितों ने उनके बैंक खातों से करीब एक लाख रुपये निकाल लिए। आरोप है कि मोबाइल नंबर को महाराष्ट्र सर्किल से उत्तर प्रदेश सर्किल में ट्रांसफर कर दिया गया। बाद में नंबर वाराणसी के जयहिंद पटेल के नाम दर्ज हो गया। जार्जटाउन पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

सामान्य प्रश्न

प्रयागराज में मोबाइल चोरी की कितनी घटनाएं हुई हैं?
प्रयागराज में पत्रिका चौराहे पर एक घटना हुई है जबकि बालसन चौराहे पर दूसरी घटना हुई है।
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