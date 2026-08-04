Prayagraj News: मजदूर की नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म

Prayagraj News: हनुमानगंज‌‌, हिन्दुस्तान संवाद। सराय‌इनायत थानाक्षेत्र में एक मजदूर की नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। रविवार को पीड़िता की मां थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।तहरीर के मुताबिक ननिहाल में रह रही किशोरी पड़ोस में स्थित एक दुकान पर शनिवार रात 8:30 बजे मसाला लेने गई थी। लौटते समय गांव के ही एक युवक ने उसे दबोच लिया और उसका मुंह दबाकर दोस्त के साथ बाइक से गांव से कुछ दूर झाड़ियों में ले गया। जहां दोनों युवकों ने उसके साथ मनमानी की और जब वह बेसुध हो गई तो दोनों उसे छोड़कर भाग निकले।

घंटों बाद होश आने पर लड़की सड़क तक आई। उस पर एक राहगीर की नजर पड़ी तो उसे घर तक छोड़ा। बदहवास हालत में बेटी को देख परिवार वाले आवाक रह गए। कुछ देर बाद उसने अपनी मां से आपबीती बताई। उसने बताया कि पड़ोसी के यहां रिश्ते में आए एक युवक और उसके एक दोस्त ने मिलकर उसके साथ हैवानियत की है। पीड़िता की मां ने दोनों युवकों के विरुद्ध थाने में तहरीर दी है। प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार गौतम ने बताया कि आरोपी युवक की तलाश की जा रही है। दो युवकों के शामिल होने की बात गलत है। पीड़िता की मां आरोपी के खिलाफ कार्रवाई तो चाहती है किंतु रिपोर्ट दर्ज कराने से पीछे हट रही है।