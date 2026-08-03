Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Prayagraj News: मेला में छह और शादी में अधिकतम चार स्पीकर बॉक्स लगेंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

Prayagraj News: प्रयागराज में ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए डीजे संचालकों की बैठक आयोजित की गई। डीसीपी नगर मनीष शांडिल्य की अध्यक्षता में, निर्णय लिया गया कि मेलों और धार्मिक आयोजनों में डीजे पर अधिकतम छह स्पीकर बॉक्स की अनुमति होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Prayagraj News: मेला में छह और शादी में अधिकतम चार स्पीकर बॉक्स लगेंगे

Prayagraj News: प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सोमवार को रिजर्व पुलिस लाइन स्थित त्रिवेणी सभागार में डीजे संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई। अध्यक्षता डीसीपी नगर मनीष शांडिल्य ने की। इसमें अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल महानगर के अध्यक्ष अनिमेष अग्रवाल, इलाहाबाद डीजे बैंड वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में डीजे संचालक शामिल हुए। बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि मेला और अन्य धार्मिक आयोजनों में डीजे पर अधिकतम छह स्पीकर बॉक्स और 36 ट्वीटर ही लगाए जाएंगे। वहीं शादी और लगन समारोह में डीजे वाहनों पर अधिकतम चार स्पीकर बॉक्स और 16 ट्वीटर की अनुमति होगी।डीसीपी

नगर मनीष शांडिल्य ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सर्वोच्च न्यायालय की वर्ष 2021 की गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने डीजे संचालकों से सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए निर्धारित मानकों के अनुरूप ही संचालन करने की अपील की।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Prayagraj News Prayagraj Prayagraj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।