Prayagraj News: कर्मचारियों ने हनुमान मंदिर में कराया भंडारा
Prayagraj News: प्रयागराज में उत्तर मध्य रेलवे के कर्मचारियों ने शनिवार को हनुमान मंदिर परिसर में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया। इस भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर कई कर्मचारी और उनके परिवार भी मौजूद रहे।
Prayagraj News: प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तर मध्य रेलवे के यातायात लेखा कार्यालय के कर्मचारियों ने शनिवार को सिविल लाइंस स्थित हनुमान मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया। इसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।इस मौके पर ऋषभ श्रीवास्तव, नीरज सिंह, उप्रेती, विजेंद्र यादव, प्रकाश गुप्ता, विवेक कुमार सिंह, आशीष कुमार, राहुल कुमार, अजीत कुमार, सुनील पंडित, सुबोध सिंह, अनिल कुमार, दीपक कुमार और अशोक कुमार सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी व उनके परिवार मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।