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Prayagraj News: कर्मचारियों ने हनुमान मंदिर में कराया भंडारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज में उत्तर मध्य रेलवे के कर्मचारियों ने शनिवार को हनुमान मंदिर परिसर में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया। इस भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर कई कर्मचारी और उनके परिवार भी मौजूद रहे।

Prayagraj News: कर्मचारियों ने हनुमान मंदिर में कराया भंडारा

Prayagraj News: प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तर मध्य रेलवे के यातायात लेखा कार्यालय के कर्मचारियों ने शनिवार को सिविल लाइंस स्थित हनुमान मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया। इसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।इस मौके पर ऋषभ श्रीवास्तव, नीरज सिंह, उप्रेती, विजेंद्र यादव, प्रकाश गुप्ता, विवेक कुमार सिंह, आशीष कुमार, राहुल कुमार, अजीत कुमार, सुनील पंडित, सुबोध सिंह, अनिल कुमार, दीपक कुमार और अशोक कुमार सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी व उनके परिवार मौजूद रहे।

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