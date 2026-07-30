Prayagraj News: पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प
Prayagraj News: प्रयागराज में, मंगल भूमि फाउंडेशन ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कूड़ा निस्तारण गृह के पास पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। डॉ. श्रवण कुमार ने भारतीय संस्कृति में गुरु के महत्व और प्रकृति की भूमिका पर प्रकाश डाला। संयोजक रामबाबू तिवारी ने इसे जीवनशैली का हिस्सा बनाने की आवश्यकता बताई।
Prayagraj News: प्रयागराज। मंगल भूमि फाउंडेशन ने बुधवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर तेलियरगंज स्थित कूड़ा निस्तारण गृह के बगल में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इस दौरान डॉ. श्रवण कुमार ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च है और प्रकृति हमारी प्रथम गुरु है। संयोजक रामबाबू तिवारी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिन का अभियान नहीं, बल्कि जीवनशैली का हिस्सा होना चाहिए। इस अवसर पर डॉ. आलोक रंजन, अजय द्विवेदी, अभिषेक, अमिताभ कर, अभिनव मणि त्रिपाठी उपस्थित रहे।
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