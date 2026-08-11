Prayagraj News: लायंस एंजेल्स ने मरीजों को वितरित की सामग्री
Prayagraj News: प्रयागराज में लायंस क्लब इलाहाबाद एंजेल्स ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अरैल में TB मरीजों और गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार के पैकेट वितरित किए। 30 किशोरियों को सेनेटरी नैपकिन और आयरन की गोलियां दी गईं। इस सेवा कार्य में कई प्रमुख सदस्य उपस्थित थे।
Prayagraj News: प्रयागराज। लायंस क्लब इलाहाबाद एंजेल्स की ओर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अरैल में सेवा कार्य किया गया। अध्यक्ष उषा गुप्ता के नेतृत्व में टीबी मरीजों और गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार के पैकेट तथा 30 किशोरियों को सेनेटरी नैपकिन व आयरन की गोलियां वितरित की गईं। अल्पना राय, माया द्विवेदी, रचना मिश्रा, डॉ. उजमा, डॉ. सर्वेश सिंह, चीफ फार्मासिस्ट कमलेश सिंह, अमित कुमार, उदय कुमार मौजूद रहे।
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