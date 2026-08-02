Prayagraj News: यशोधन प्रजापति हेड बॉय, अदिति पांडेय बनीं हेड गर्ल
Prayagraj News: प्रयागराज के इलाहाबाद पब्लिक स्कूल चौफटका में विद्यार्थी परिषद का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को आयोजित किया गया। इस अवसर पर यशोधन प्रजापति को हेड बॉय, अदिति पांडेय को हेड गर्ल आदि के रूप में नियुक्त किया गया। विद्यालय के प्रबंधन ने उन्हें जिम्मेदारियों के प्रतीक बैज और सैश पहनाकर सम्मानित किया।
Prayagraj News: प्रयागराज। इलाहाबाद पब्लिक स्कूल चौफटका में शनिवार को विद्यार्थी परिषद का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। यशोधन प्रजापति हेड बॉय, अदिति पांडेय हेड गर्ल, हर्षिनी कल्चरल हेड, आर्यन केसरवानी स्पोर्ट्स कैप्टन बॉय, साक्षी यादव स्पोर्ट्स कैप्टन गर्ल्स, निवेदिता सिंह रेड हाउस कैप्टन, मोहम्मद यूसुफ अली ब्लू हाउस कैप्टन, आदित्य सिंह ग्रीन हाउस कैप्टन तथा कुमारी अंजलि सिंह येलो हाउस कैप्टन समेत सभी पदाधिकारियों ने शपथ ली। विद्यालय के चेयरमैन विजय नारायण पांडेय, प्रबंधक मधु पांडेय तथा प्रधानाचार्या प्रतिमा पांडेय ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बैज और सैश पहनाकर जिम्मेदारी सौंपी।
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