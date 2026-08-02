Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Prayagraj News: यशोधन प्रजापति हेड बॉय, अदिति पांडेय बनीं हेड गर्ल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

Prayagraj News: प्रयागराज के इलाहाबाद पब्लिक स्कूल चौफटका में विद्यार्थी परिषद का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को आयोजित किया गया। इस अवसर पर यशोधन प्रजापति को हेड बॉय, अदिति पांडेय को हेड गर्ल आदि के रूप में नियुक्त किया गया। विद्यालय के प्रबंधन ने उन्हें जिम्मेदारियों के प्रतीक बैज और सैश पहनाकर सम्मानित किया।

यशोधन प्रजापति हेड बॉय, अदिति पांडेय बनीं हेड गर्ल
यशोधन प्रजापति हेड बॉय, अदिति पांडेय बनीं हेड गर्ल

Prayagraj News: प्रयागराज। इलाहाबाद पब्लिक स्कूल चौफटका में शनिवार को विद्यार्थी परिषद का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। यशोधन प्रजापति हेड बॉय, अदिति पांडेय हेड गर्ल, हर्षिनी कल्चरल हेड, आर्यन केसरवानी स्पोर्ट्स कैप्टन बॉय, साक्षी यादव स्पोर्ट्स कैप्टन गर्ल्स, निवेदिता सिंह रेड हाउस कैप्टन, मोहम्मद यूसुफ अली ब्लू हाउस कैप्टन, आदित्य सिंह ग्रीन हाउस कैप्टन तथा कुमारी अंजलि सिंह येलो हाउस कैप्टन समेत सभी पदाधिकारियों ने शपथ ली। विद्यालय के चेयरमैन विजय नारायण पांडेय, प्रबंधक मधु पांडेय तथा प्रधानाचार्या प्रतिमा पांडेय ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बैज और सैश पहनाकर जिम्मेदारी सौंपी।

ये भी पढ़ें:अहमद खान हेड बॉय, सिद्धि वशिष्ठ बनीं हेड गर्ल
ये भी पढ़ें:Hathras News: महत्वपूर्ण.....छात्र परिषद का हुआ गठन,सौंपी गई छात्रों को जिम्मेदारी
ये भी पढ़ें:Pilibhit News: छात्र संसद को मिली नई जिम्मेदारियां, दिए गए दायित्व
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Prayagraj News Election Prayagraj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।