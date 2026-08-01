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Prayagraj News: वकीलों ने टैगोर टाउन उपकेंद्र पर जड़ा ताला, हंगामा

By Piyush Kumar Srivastava
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज में शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने टैगोर टाउन विद्युत उपकेंद्र का घेराव किया। अधिवक्ता गौरव सिंह पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे। उन्होंने 48 घंटे के भीतर कार्रवाई की मांग की। बिजली बिल को लेकर विवाद के चलते यह स्थिति पैदा हुई, और अदालती कार्यवाही के दौरान हंगामा हुआ।

वकीलों ने टैगोर टाउन उपकेंद्र पर जड़ा ताला, हंगामा
वकीलों ने टैगोर टाउन उपकेंद्र पर जड़ा ताला, हंगामा

Prayagraj News: प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। बिजली बिल के विवाद को लेकर शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने टैगोर टाउन विद्युत उपकेंद्र का घेराव कर प्रदर्शन किया। टैगोर टाउन डिवीजन के अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए अधिवक्ता आयुष मिश्रा, दीपू सोनकर, विमल कुमार, अविनाश द्विवेदी, अंकित पांडेय समेत कई अधिवक्ता उपकेंद्र पहुंचे और धरने पर बैठ गए। उपकेंद्र पर ताला बंद करके कर्मचारियों को अंदर बंद कर दिया। हंगामे की सूचना पर एसीपी कर्नलगंज और जार्जटाउन थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। बाद में अधिवक्ताओं ने अधीक्षण अभियंता आशीष सिन्हा को ज्ञापन सौंपकर 48 घंटे के भीतर कार्रवाई की मांग की।

जानकारी के अनुसार, गुरुवार को एक उपभोक्ता के बिजली बिल को लेकर अधिवक्ताओं और टैगोर टाउन डिवीजन के एक्सईएन गौरव सिंह के बीच विवाद हो गया था। अधिवक्ताओं का आरोप है कि बातचीत के दौरान उनके साथ अभद्रता की गई। वहीं एक्सईएन का कहना है कि संबंधित उपभोक्ता का 14 हजार यूनिट बिल कम करने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसे नियमों के विपरीत होने के कारण स्वीकार नहीं किया था। कार्यालय के अंदर घटनाक्रम सीसीटीवी फुटेज में कैद है।

Piyush Kumar Srivastava

लेखक के बारे में

Piyush Kumar Srivastava

शॉर्ट बायो: पीयूष श्रीवास्तव पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ प्रयागराज में रेलवे, रोडवेज, एयरवेज, बिजली और बिजनेस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव
पीयूष श्रीवास्तव भारतीय प्रिंट व डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में पीयूष ‘हिन्दुस्तान’ अखबार व ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बिजनेस, बिजली व परिवहन की खबरों को देख रहे हैं। 2015 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर
पीयूष श्रीवास्तव ने अपने करियर की शुरुआत दिसंबर 2007 में ‘आई नेक्स्ट, दैनिक जागरण’ अखबार से की थी। इस दौरान क्राइम की खबरों पर महारत हासिल की। जून 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ अखबार प्रयागराज में सेवाएं देना शुरू किया। 2015 से 2024 तक क्राइम की रिपोर्टिंग की। वर्तमान में रेलवे, रोडवेज और एयरवेज के साथ ही बिजली और अर्थ-व्यापार से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। उसी वक्त से लगातार प्रिंट मीडिया में सक्रिय रहे हैं। शुरूआती दौर में क्राइम रिपोर्टिंग और अब रेलवे, रोडवेज, एयरवेज के साथ ही बिजली, बिजनेस और परिवहन की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।


रिपोर्टिंग और विजन
बिजली, परिवहन, बिजनेस, क्राइम की गतिविधियों की खबरों के साथ ही माघ मेला व कुम्भ मेला में रिपोर्टिंग का पीयूष श्रीवास्तव का लंबा अनुभव है। वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुम्भ के दौरान रिपोर्टिंग टीम का नेतृत्व कर महाकुम्भ की कई स्पेशल स्टोरी की। 2013 के महाकुम्भ और 2019 के कुम्भ की रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। पीयूष का मानना है कि सत्य, पारदर्शिता और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए जनता की आवाज़ को सशक्त मंच देना ही पत्रकार का मुख्य दायित्व है।


विशेषज्ञता
प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड की रिपोर्टिंग का अनुभव।
प्रयागराज के चर्चित अतीक-अशरफ हत्याकांड की खास रिपोर्टिंग।
रेलवे, रोडवेज और एयरवेज की खबरों पर पैनी नजर।
जीएसटी के जानकार, व्यापारियों की समस्याओं की गहरी समझ।

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