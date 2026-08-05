Prayagraj News: गुड़िया मेला की जमीन पर करा रहे हैं कब्जा
Prayagraj News: नगर पंचायत लालगोपालगंज के वार्ड 14 में गुड़िया मेला और सांस्कृतिक कार्यों के लिए उपयोग होने वाली जमीन पर कब्जे के आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ताओं ने डीएम को पत्र लिखकर ईओ पर कब्जा कराने का आरोप लगाया है, जबकि कहा गया है कि यह जमीन किसी विशेष धर्म के संस्थान के लिए दी जा रही है।
Prayagraj News: नगर पंचायत लालगोपालगंज के वार्ड संख्या 14 में गुड़िया मेला व अन्य सांस्कृतिक कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जमीन पर कब्जा कराया जा रहा है। शिकायतकर्ता प्रदीप कुमार, राहुल गुप्ता, करम चंद्र यादव, अशोक कुमार, शारदा पटेल आदि ने डीएम को सौंपे शिकायती पत्र में क्षेत्र के ईओ पर ही कब्जा कराने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि एक धर्म विशेष के शैक्षणिक संस्थान के लिए यह जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। डीएम ने मामले की जांच के लिए एडीएम सिटी सत्यम मिश्र को निर्देश दिया है।
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