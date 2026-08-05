Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Prayagraj News: गुड़िया मेला की जमीन पर करा रहे हैं कब्जा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

Prayagraj News: नगर पंचायत लालगोपालगंज के वार्ड 14 में गुड़िया मेला और सांस्कृतिक कार्यों के लिए उपयोग होने वाली जमीन पर कब्जे के आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ताओं ने डीएम को पत्र लिखकर ईओ पर कब्जा कराने का आरोप लगाया है, जबकि कहा गया है कि यह जमीन किसी विशेष धर्म के संस्थान के लिए दी जा रही है।

Prayagraj News: गुड़िया मेला की जमीन पर करा रहे हैं कब्जा

Prayagraj News: नगर पंचायत लालगोपालगंज के वार्ड संख्या 14 में गुड़िया मेला व अन्य सांस्कृतिक कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जमीन पर कब्जा कराया जा रहा है। शिकायतकर्ता प्रदीप कुमार, राहुल गुप्ता, करम चंद्र यादव, अशोक कुमार, शारदा पटेल आदि ने डीएम को सौंपे शिकायती पत्र में क्षेत्र के ईओ पर ही कब्जा कराने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि एक धर्म विशेष के शैक्षणिक संस्थान के लिए यह जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। डीएम ने मामले की जांच के लिए एडीएम सिटी सत्यम मिश्र को निर्देश दिया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Land Dispute Prayagraj News Prayagraj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।