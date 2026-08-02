Prayagraj News: पुष्प वर्षा से कांवरियों का स्वागत
Prayagraj News: प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट पर गंगा जल लेने पहुंचे कांवरियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। गंगा विचार मंच और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की प्रांत संयोजक अनामिका चौधरी ने कांवरियों का स्वागत किया। इस दौरान कई स्थानीय नेता और पार्षद भी उपस्थित रहे।
Prayagraj News: प्रयागराज। दशाश्वमेध घाट पर गंगा जल लेने पहुंचे कांवरियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। गंगा विचार मंच और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की प्रांत संयोजक अनामिका चौधरी ने पदाधिकारियों के साथ कांवरियों का स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व पार्षद शिवा त्रिपाठी, अन्नू निषाद, नीलम शुक्ला, गीता गुप्ता, भीम सिंह, दिलीप सेन, कैलाश दत्ता, पंकज राय, सूर्य बली, ओमप्रकाश गुप्ता, लाल बहादुर यादव, मेजर सुनील निषाद आदि मौजूद रहे।
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