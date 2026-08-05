Prayagraj News: ईडीएफसी में सेवानिवृत्त रेलकर्मियों के लिए खुला रोजगार का रास्ता
Prayagraj News: प्रयागराज में डीएफसीसीआईएल ने सेवानिवृत्त रेलकर्मियों के लिए 14 पदों पर पुनः नियुक्ति के लिए वॉक-इन इंटरव्यू आयोजित किया है। यह इंटरव्यू 21 अगस्त को ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर में होगा। विभिन्न विभागों में मैकेनिकल, सिविल, सिग्नल एवं दूरसंचार और ऑपरेशन पद शामिल हैं।
Prayagraj News: प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। रेलवे से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बार फिर नौकरी का अवसर आया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) प्रयागराज में विभिन्न विभागों के 14 पदों पर सेवानिवृत्त रेलकर्मियों की दोबारा नियुक्ति करेगा। इसके लिए 21 अगस्त को सूबेदारगंज स्थित ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर (ओसीसी) में वॉक-इन इंटरव्यू आयोजित होगा।भर्ती प्रक्रिया में मैकेनिकल, सिविल, सिग्नल एवं दूरसंचार (एसएंडटी) और ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट विभाग के पद शामिल हैं। इनमें सबसे अधिक छह पद सिविल विभाग के हैं, जबकि मैकेनिकल में पांच, एसएंडटी में दो और ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट में एक पद पर नियुक्ति की जाएगी।
डीएफसीसीआईएल अनुभवी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग मालगाड़ी परिचालन और रेलवे अवसंरचना के रखरखाव में करना चाहता है। चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती आवश्यकता के अनुसार प्रयागराज यूनिट के विभिन्न सेक्शनों में की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थियों को 21 अगस्त को अपने मूल सेवा अभिलेख, पहचान पत्र, पीपीओ और अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ इंटरव्यू में पहुंचना होगा।
लेखक के बारे मेंPiyush Kumar Srivastava
शॉर्ट बायो: पीयूष श्रीवास्तव पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ प्रयागराज में रेलवे, रोडवेज, एयरवेज, बिजली और बिजनेस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
पीयूष श्रीवास्तव भारतीय प्रिंट व डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में पीयूष ‘हिन्दुस्तान’ अखबार व ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बिजनेस, बिजली व परिवहन की खबरों को देख रहे हैं। 2015 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
पीयूष श्रीवास्तव ने अपने करियर की शुरुआत दिसंबर 2007 में ‘आई नेक्स्ट, दैनिक जागरण’ अखबार से की थी। इस दौरान क्राइम की खबरों पर महारत हासिल की। जून 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ अखबार प्रयागराज में सेवाएं देना शुरू किया। 2015 से 2024 तक क्राइम की रिपोर्टिंग की। वर्तमान में रेलवे, रोडवेज और एयरवेज के साथ ही बिजली और अर्थ-व्यापार से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। उसी वक्त से लगातार प्रिंट मीडिया में सक्रिय रहे हैं। शुरूआती दौर में क्राइम रिपोर्टिंग और अब रेलवे, रोडवेज, एयरवेज के साथ ही बिजली, बिजनेस और परिवहन की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
रिपोर्टिंग और विजन
बिजली, परिवहन, बिजनेस, क्राइम की गतिविधियों की खबरों के साथ ही माघ मेला व कुम्भ मेला में रिपोर्टिंग का पीयूष श्रीवास्तव का लंबा अनुभव है। वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुम्भ के दौरान रिपोर्टिंग टीम का नेतृत्व कर महाकुम्भ की कई स्पेशल स्टोरी की। 2013 के महाकुम्भ और 2019 के कुम्भ की रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। पीयूष का मानना है कि सत्य, पारदर्शिता और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए जनता की आवाज़ को सशक्त मंच देना ही पत्रकार का मुख्य दायित्व है।
विशेषज्ञता
प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड की रिपोर्टिंग का अनुभव।
प्रयागराज के चर्चित अतीक-अशरफ हत्याकांड की खास रिपोर्टिंग।
रेलवे, रोडवेज और एयरवेज की खबरों पर पैनी नजर।
जीएसटी के जानकार, व्यापारियों की समस्याओं की गहरी समझ।
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