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Prayagraj News: रथयात्रा महोत्सव ने प्रयागराज का बढ़ाया गौरव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज में श्री जगन्नाथ जी महोत्सव समिति ट्रस्ट द्वारा महोत्सव का समापन समारोह आयोजित किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद गुप्त ने बताया कि 27 वर्षों से भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा महोत्सव का आयोजन पर गर्व है। इस अवसर पर एक दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया।

रथयात्रा महोत्सव ने प्रयागराज का बढ़ाया गौरव
रथयात्रा महोत्सव ने प्रयागराज का बढ़ाया गौरव

Prayagraj News: प्रयागराज। श्री जगन्नाथ जी महोत्सव समिति ट्रस्ट की ओर से बहादुरगंज स्थित ठाकुरदीन हाता में महोत्सव का समापन समारोह आयोजित किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद गुप्त ने कहा कि 27 वर्षों से भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा महोत्सव के आयोजन ने प्रयागराज का गौरव बढ़ाया है। इस दौरान एक दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया।

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