Prayagraj News: सेमरी के स्कूल में बच्चों को परोस रहे हैं खुला भोजन
Prayagraj News: प्रयागराज के कोरांव सेमरी आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थिति बेहद खराब है। डीएम ने जाँच के बाद आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। विद्यालय की रसोईं, पेयजल और बिजली की व्यवस्था सही नहीं है। शौचालय गंदा है, और छात्रावास निर्माणाधीन है। इसके बावजूद सफाई कर्मियों की मौजूदगी के बावजूद गंदगी बनी हुई है।
Prayagraj News: प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। कोरांव सेमरी के आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थिति बेहद खराब है। विद्यालय की बदहाली पर जब डीएम मनीष कुमार वर्मा ने जांच बैठाई तो तहसीलदार कोरांव की रिपोर्ट में स्थिति की जानकारी मिली। डीएम ने सीडीओ हर्षिका सिंह व बीएसए अनिल कुमार को आवश्यक कार्रवाई कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।जांच में पाया गया कि विद्यालय की रसोईं की नालियां बंद थी। भोजन व खाद्य सामग्री बिना ढंके खुले में रखी थी, जिससे कीड़े मकौड़े और धूल गर्दा आदि जाने की आशंका बनी हुई थी। पेयजल का भी उचित प्रबंध नहीं था। प्रधानाचार्य ने बताया कि बिजली की आपूर्ति भी ठीक नहीं है।
सोलर पैनल है, लेकिन खराब हो चुका है, शौचालय काफी गंदा था, हॉस्टल निर्माणाधीन होने के कारण छात्रों के रहने का उचित प्रबंध नहीं था। कक्षाओं और फर्नीचर की दशा भी सही नहीं है। तीन सफाई कर्मी तैनात होने के बाद भी गंदगी का अंबार लगा था, कंप्यूटर लैब में अध्यापक न होने के कारण कक्षाओं का संचालन भी नहीं हो रहा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने मांगने पर खाद्य सामग्री की ऑनलाइन प्राप्ति भी उपलब्ध नहीं कराई। निरीक्षण के दौरान प्रधानाचार्य उमाकांत यादव, हिंदी प्रवक्ता नवनीत शर्मा, अर्थशास्त्र प्रवक्ता वारिस जमा खां, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सुरेंद्र कुमार यादव, कार्यालय सहायक शीतला प्रसाद मौजूद थे। जबकि निखिल कुमार, संतोष कुमार सुदामा अनुपस्थित पाए गए।
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