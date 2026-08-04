Prayagraj News: हनुमान मंदिर पहुंचीं सीडीओ, खुलीं तीन दान पेटियां

Prayagraj News: सिविल लाइंस स्थित हनुमत निकेतन में चढ़ावे के हेरफेर के आरोप की शिकायत पर सीडीओ हर्षिका सिंह मंगलवार को जांच के लिए पहुंचीं। उन्होंने दोनों पक्षों से बात की और बयान दर्ज किया। इस बीच मंदिर के रिसीवर व एडीएम आपूर्ति विजय शर्मा ने तीन दानपात्रों को खुलवाकर उनकी गिनती भी कराई। सिविल लाइंस हनुमत निकेतन प्रबंधतंत्र में चल रहे खींचतान के बीच पिछले कुछ साल से प्रशासन ने मंदिर में रिसीवर तैनात कर दिया है। यहां पर कुल 18 दानपात्रों को सीलबंद कर दिया गया था। मंदिर से जुड़े एके दुबे ने आरोप लगाया था कि डीएम की ओर से नियुक्त किए गए रिसीवर ने अब तक दानपात्रों की चाभी भी नहीं ली है। इसे लेकर लगातार डीएम से शिकायत की गई तो पिछले दिनों डीएम मनीष कुमार वर्मा ने सीडीओ हर्षिका सिंह को जांच के निर्देश दिए थे। मंगलवार को सीडीओ खुद जांच के लिए पहुंचीं。