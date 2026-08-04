Prayagraj News: हनुमान मंदिर पहुंचीं सीडीओ, खुलीं तीन दान पेटियां
Prayagraj News: सिविल लाइंस स्थित हनुमत निकेतन में चढ़ावे के हेरफेर की शिकायत पर सीडीओ हर्षिका सिंह ने जांच की। मंदिर के रिसीवर ने 18 दानपात्रों की चाबी नहीं ली। आरोप है कि शृंगार और अनुष्ठान का हिसाब नहीं रखा जा रहा। जांच के दौरान तीन दान पेटियों से 7 लाख 49 हजार रुपये कैश मिले।
Prayagraj News: सिविल लाइंस स्थित हनुमत निकेतन में चढ़ावे के हेरफेर के आरोप की शिकायत पर सीडीओ हर्षिका सिंह मंगलवार को जांच के लिए पहुंचीं। उन्होंने दोनों पक्षों से बात की और बयान दर्ज किया। इस बीच मंदिर के रिसीवर व एडीएम आपूर्ति विजय शर्मा ने तीन दानपात्रों को खुलवाकर उनकी गिनती भी कराई। सिविल लाइंस हनुमत निकेतन प्रबंधतंत्र में चल रहे खींचतान के बीच पिछले कुछ साल से प्रशासन ने मंदिर में रिसीवर तैनात कर दिया है। यहां पर कुल 18 दानपात्रों को सीलबंद कर दिया गया था। मंदिर से जुड़े एके दुबे ने आरोप लगाया था कि डीएम की ओर से नियुक्त किए गए रिसीवर ने अब तक दानपात्रों की चाभी भी नहीं ली है। इसे लेकर लगातार डीएम से शिकायत की गई तो पिछले दिनों डीएम मनीष कुमार वर्मा ने सीडीओ हर्षिका सिंह को जांच के निर्देश दिए थे। मंगलवार को सीडीओ खुद जांच के लिए पहुंचीं。
अनुष्ठान और शृंगार का नहीं है हिसाब
आरोप है कि मंदिर परिसर में रखे गए 18 दानपात्रों को तो सील कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद से अन्य बातों का कोई हिसाब नहीं है। मंदिर परिसर में शृंगार व अन्य अनुष्ठान के लिए लोग आते हैं तो इसकी कोई रसीद नहीं दी जा रही है। ऐसे में यह राशि कितनी है और इसमें कितना व्यय हो रहा है व प्राप्त राशि का क्या हो रहा है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।
सात लाख 49 हजार मिला कैश
हनुमान मंदिर में तीन दान पेटियों में रखे गए चढ़ावे की गणना मंगलवार को कराई गई। एडीएम नागरिक आपूर्ति विजय शर्मा ने बताया कि इनमें से सात लाख 49 हजार रुपये कैश मिला है। जिसे बैंक में जमा करा दिया गया है।
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