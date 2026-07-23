Prayagraj News: इनरव्हील ऊर्जा और अर्चिशा फाउंडेशन ने रोपे पौधे
Prayagraj News: इनरव्हील क्लब ऑफ इलाहाबाद ने ऊर्जा की ओर से पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर न्यू कैंट स्थित सैनिक बाल विकास स्कूल में 30 फलदार और छायादार पौधे रोपे गए। कार्यक्रम में कई सदस्य और स्थानीय व्यक्ति शामिल हुए।
Prayagraj News: प्रयागराज, संवाददाता। इनरव्हील क्लब ऑफ इलाहाबाद ऊर्जा की ओर से पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सैनिक बाल विकास स्कूल, न्यू कैंट में 30 फलदार और छायादार पौधे रोपे गए।क्लब की अध्यक्ष निशा नागपाल, अमिताभ सोनी, सचिव सुनीता वर्मा, संगीता सोनी, आशा डोबरियाल मौजूद रहीं। अर्चिशा फाउंडेशन की अध्यक्ष मनसा सिंह के नेतृत्व में ओमप्रकाश सभासद रोड कालिंदीपुरम और प्राथमिक विद्यालय बभनपट्टी कोरांव में औषधीय पौधे रोपे गए। साथ ही ट्री गार्ड लगाए गए। गौरी मिश्रा, सूबेदार रामनारायण राय, प्रियंका सिंह, विनीता अग्रहरि, ममता राय, चंद्रावती देवी, अनिल कुमार अग्रहरि मौजूद रहे।
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