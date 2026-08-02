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Prayagraj News: इनरव्हील क्लब नव्या की अध्यक्ष बनीं चार्वी, सचिव रुचिका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: इनरव्हील क्लब ऑफ इलाहाबाद का अधिष्ठापन समारोह रविवार को सिविल लाइंस स्थित होटल में हुआ। इस अवसर पर चार्वी निगम को अध्यक्ष, रुचिका मल्लिक को सचिव, और डॉ. आकांक्षा जायसवाल को कोषाध्यक्ष चुना गया। मुख्य अतिथि प्रिया नारायण ने जरूरतमंद महिलाओं और छात्रों को सामग्री भेंट की।

इनरव्हील क्लब नव्या की अध्यक्ष बनीं चार्वी, सचिव रुचिका
इनरव्हील क्लब नव्या की अध्यक्ष बनीं चार्वी, सचिव रुचिका

Prayagraj News: इनरव्हील क्लब ऑफ इलाहाबाद नव्या का अधिष्ठापन समारोह रविवार को सिविल लाइंस स्थित एक होटल में आयोजित किया गया। इस मौके पर चार्वी निगम ने अध्यक्ष, रुचिका मल्लिक ने सचिव, डॉ. आकांक्षा जायसवाल ने कोषाध्यक्ष, शुभ्रा चतुर्वेदी ने आईएसओ और कीर्ति चौरसिया ने एडिटर पद का दायित्व संभाला। मुख्य अतिथि ने प्रिया नारायण ने जरूरतमंद महिलाओं को साड़ी, छात्रों को बैग व अन्य सामग्री भेंट की। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी शालिनी अस्थाना, वर्णिका शुक्ला, शालिनी तलवार मौजूद रहीं।

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