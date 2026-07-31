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Prayagraj News: मंत्री नंदी ने 64.37 लाख के विकास कार्यों का किया उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने इलाहाबाद दक्षिणी विधानसभा के मीरापुर मंडल में 64 लाख 37 हजार रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें सार्वजनिक चबूतरे, सड़कें और नालियाँ शामिल हैं। उद्घाटन समारोह में कई भाजपा नेता एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

Prayagraj News: मंत्री नंदी ने 64.37 लाख के विकास कार्यों का किया उद्घाटन

Prayagraj News: औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने शुक्रवार को इलाहाबाद दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र के मीरापुर मंडल में करीब 64 लाख 37 हजार रुपये की लागत से कराए गए विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। ककरहाघाट शवदाह गृह के पास लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए सार्वजनिक चबूतरे और सुंदरीकरण कार्य का भी लोकार्पण किया। मंत्री नंदी ने करैलाबाग में शिवाला मंदिर से छेदी भगत के मकान होते हुए नीलम निषाद के मकान से राजन निषाद के मकान तक नौ लाख 99 हजार रुपये की लागत से निर्मित सड़क व नाली, निषादराज पार्क काली मंदिर के पीछे से मंजू निषाद के मकान से भुल्लू निषाद के मकान तक 10 लाख रुपये की लागत से बनी सड़क व नाली, मीरापुर के हर्षवर्धन नगर में रामबाबू वर्मा के मकान, शीतला प्रसाद शर्मा के मकान से होते हुए अनुज सक्सेना के मकान तक 20 लाख 39 हजार रुपये से निर्मित इंटरलॉकिंग व नाली, सदियापुर गुरुद्वारे के पास बगल गली में सरदार पतविंदर सिंह के मकान से बनवारी सिंह, सुखवीर सिंह के मकान से होते हुए रंजना निषाद के मकान तक चार लाख 87 हजार रुपये से निर्मित इंटरलॉकिंग सड़क और ककरहाघाट शवदाह गृह के पास 19 लाख 12 हजार रुपये की लागत से बने सार्वजनिक चबूतरे और सुंदरीकरण कार्य का उद्घाटन किया।

इस दौरान भाजपा महानगर उपाध्यक्ष अनिल केसरवानी, मीरापुर मंडल अध्यक्ष गया प्रसाद निषाद, पूर्व मंडल अध्यक्ष रणविजय सिंह, पार्षद साहिल अरोड़ा, सेक्टर संयोजक श्याम कुमार निषाद, अभिषेक निषाद, प्रीतम निषाद, शरद मालवीय, मोनी चौरसिया, आभा साहू, आरती निषाद और ललित निषाद आदि मौजूद रहे।

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