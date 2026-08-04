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Prayagraj News: प्रयागराज के विकास के सुझाव राष्ट्रीय प्रवक्ता को सौंपे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला से मुलाकात की। उन्होंने शहर के विकास के लिए सुझाव दिए, जैसे लंबित परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करना, ट्रैफिक पुलिस बल में वृद्धि और ई-रिक्शा संचालन के लिए व्यवस्था। साथ ही, पर्यटन बस सेवा और प्रमुख स्थलों पर साइन बोर्ड लगाने की मांग की।

प्रयागराज के विकास के सुझाव राष्ट्रीय प्रवक्ता को सौंपे
प्रयागराज के विकास के सुझाव राष्ट्रीय प्रवक्ता को सौंपे

Prayagraj News: भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने महानगर अध्यक्ष योगेश गोयल के नेतृत्व में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं भारत सरकार के सलाहकार प्रेम शुक्ला से मुलाकात कर शहर के विकास से जुड़े सुझाव सौंपे। लंबित विकास परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने, ट्रैफिक पुलिस बल बढ़ाने और ई-रिक्शा संचालन को व्यवस्थित करने की मांग की। अभिषेक केसरवानी ने प्रयागराज दर्शन पर्यटन बस सेवा शुरू करने का सुझाव दिया, जबकि नवीन अग्रवाल ने रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर द्वादश माधव समेत प्रमुख पर्यटन स्थलों के साइन बोर्ड लगाने की मांग उठाई।

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