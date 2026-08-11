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Prayagraj News: कांवर मार्ग का डीएम और एडीसीपी ने किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज में सावन के दौरान काशी विश्वनाथ को गंगाजल अर्पित करने के लिए कांवरियों की संख्या बढ़ रही है। जिलाधिकारी और एडीसीपी ने दशाश्वमेध घाट और कांवर मार्ग का निरीक्षण किया। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

कांवर मार्ग का डीएम और एडीसीपी ने किया निरीक्षण
कांवर मार्ग का डीएम और एडीसीपी ने किया निरीक्षण

Prayagraj News: प्रयागराज। सावन में काशी विश्वनाथ को गंगाजल अर्पित करने के लिए कांवरियों की संख्या बढ़ने लगी है। मंगलवार सुबह जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा और एडीसीपी अजय पाल शर्मा ने दारागंज स्थित दशाश्वमेध घाट और कांवर मार्ग का निरीक्षण किया।

सुरक्षा और यातायात व्यवस्था

अधिकारियों ने घाट पर कांवरियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कांवरियों के आवागमन वाले मार्ग पर साफ-सफाई, प्रकाश, पेयजल और सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था रहे। घाट पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती और लगातार निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया।

कांवरियों की सुरक्षा प्राथमिकता

साथ ही कांवरियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए मार्ग में अवरोध हटाने और आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। एडीसीपी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को कांवरियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। भीड़ बढ़ने की स्थिति में यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने को कहा गया। अधिकारियों ने घाट से कांवरियों के निकलने वाले मार्ग का भी जायजा लिया।

भविष्य की व्यवस्थाएँ

अधिकारियों ने कहा कि सावन के दौरान कांवरियों की संख्या लगातार बढ़ने की संभावना है। ऐसे में प्रशासन और पुलिस की टीमें लगातार भ्रमण कर व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगी, ताकि कांवरियों को सुरक्षित और सुगम मार्ग उपलब्ध कराया जा सके।

सामान्य प्रश्न

कांवरियों की संख्या में वृद्धि कब हो रही है?
सावन के दौरान कांवरियों की संख्या बढ़ने लगी है।
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