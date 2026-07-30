Prayagraj News: बेली और कॉल्विन में डायलिसिस यूनिट में बढ़ेंगे बेड
Prayagraj News: बदलती जीवनशैली के कारण गुर्दा की बीमारी बढ़ रही है। डायलिसिस की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, बेली और कॉल्विन अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अलावा, एसआरएन अस्पताल में भी डायलिसिस बेड बढ़ाने की योजना है, जिससे मरीजों को राहत मिलेगी।
Prayagraj News: बदलती जीवनशैली व खानपान का प्रभाव लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। साथ ही बड़ी संख्या में लोग गुर्दा की बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। लेकिन सरकारी अस्पतालों में संचालित डायलिसिस यूनिट में बेड की संख्या कम होने के कारण मरीजों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। इसलिए बेली और कॉल्विन अस्पताल की डायलिसिस यूनिट में चार-चार बेड के विस्तार का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर बेड की संख्या बढ़ जाएगी। कॉल्विन अस्पताल में इस समय 20 बेड हैं जो बढ़कर 24 हो जाएंगे और बेली अस्पताल में 12 की जगह 16 बेड हो जाएंगे। कॉल्विन अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एके चौधरी ने बताया कि डायलिसि यूनिट में बेड बढ़ने से मरीजों को काफी राहत मिलेगी। दोनों अस्पताल में पीपीपी के तहत मरीजों की नि:शुल्क डायलिसिस की जाती है। एक मशीन पर एक मरीज की चार घंटे तक डायलिसिस की जाती है। मरीज को सप्ताह में दो या तीन दिन डायलिसिस के लिए अस्पताल आना पड़ता है。
एसआरएन में 15 डायलिसिस के बेड प्रस्तावित
मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के नेफ्रोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद गुप्ता ने बताया कि ओपीडी में प्रतिदिन 100 से 120 मरीज आते हैं, जिसमें एक दिन में 50 से 60 मरीजों को डायलिसिस की जरूरत होती है। अस्पताल की डायलिसिस यूनिट में इस समय 11 बेड हैं, जिसमें एक माह में लगभग 1000 मरीजों की डायलिसिस होती है। यूनिट में 15 बेड को बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है लेकिन अभी इस बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है।
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