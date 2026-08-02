Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Prayagraj News: प्रयाग संगीत समिति में कजरी कार्यशाला का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

Prayagraj News: प्रयागराज में सांस्कृतिक संस्था कनकधारा द्वारा आठ दिवसीय कजरी कार्यशाला महोत्सव का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि गायिका तृप्ति शाक्या ने दीप जलाकर उसका उद्घाटन किया और पारंपरिक गीतों की प्रस्तुति दी। समारोह में भाजपा के महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता समेत कई अन्य विशिष्ट अतिथि भी शामिल रहे।

प्रयाग संगीत समिति में कजरी कार्यशाला का शुभारंभ
प्रयाग संगीत समिति में कजरी कार्यशाला का शुभारंभ

Prayagraj News: प्रयागराज, संवाददाता। सांस्कृतिक संस्था कनकधारा की ओर से प्रयाग संगीत समिति में रविवार को आठ दिवसीय कजरी कार्यशाला महोत्सव का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि प्रख्यात गायिका तृप्ति शाक्या ने दीप जलाकर महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने सावन के पारंपरिक गीतों व कजरी की मनमोहक प्रस्तुति दी विशिष्ट अतिथि भाजपा के महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता रहे। मुख्य प्रशिक्षिका आश्रया द्विवेदी ने शिक्षार्थियों को गुरु-शिष्य परंपरा पर रोशनी डाली। संस्था की अध्यक्ष स्वाती निरखी ने स्वागत किया। इस मौके पर समिति के सचिव अरुण कुमार, हर्षित कुमार, उमा दीक्षित, मधुरानी शुक्ला, प्रमोद बंसल, पार्षद पंकज जायसवाल, रोचक दरबारी, पवन श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Prayagraj News Prayagraj Prayagraj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।