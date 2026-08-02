Prayagraj News: प्रयाग संगीत समिति में कजरी कार्यशाला का शुभारंभ
Prayagraj News: प्रयागराज में सांस्कृतिक संस्था कनकधारा द्वारा आठ दिवसीय कजरी कार्यशाला महोत्सव का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि गायिका तृप्ति शाक्या ने दीप जलाकर उसका उद्घाटन किया और पारंपरिक गीतों की प्रस्तुति दी। समारोह में भाजपा के महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता समेत कई अन्य विशिष्ट अतिथि भी शामिल रहे।
Prayagraj News: प्रयागराज, संवाददाता। सांस्कृतिक संस्था कनकधारा की ओर से प्रयाग संगीत समिति में रविवार को आठ दिवसीय कजरी कार्यशाला महोत्सव का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि प्रख्यात गायिका तृप्ति शाक्या ने दीप जलाकर महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने सावन के पारंपरिक गीतों व कजरी की मनमोहक प्रस्तुति दी विशिष्ट अतिथि भाजपा के महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता रहे। मुख्य प्रशिक्षिका आश्रया द्विवेदी ने शिक्षार्थियों को गुरु-शिष्य परंपरा पर रोशनी डाली। संस्था की अध्यक्ष स्वाती निरखी ने स्वागत किया। इस मौके पर समिति के सचिव अरुण कुमार, हर्षित कुमार, उमा दीक्षित, मधुरानी शुक्ला, प्रमोद बंसल, पार्षद पंकज जायसवाल, रोचक दरबारी, पवन श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।
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