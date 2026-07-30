Prayagraj News: रोटरी ग्रैंड के अध्यक्ष बने अभिषेक सुल्तानिया
Prayagraj News: प्रयागराज में रोटरी क्लब इलाहाबाद ग्रैंड का अधिष्ठापन समारोह अशोक नगर के एक होटल में हुआ। नए अध्यक्ष अभिषेक आर. सुल्तानिया, सचिव यश अग्रवाल और कोषाध्यक्ष सृष्टि अग्रवाल ने पदभार ग्रहण किया। मुख्य अतिथि पूनम गुलाटी ने क्लब के सामाजिक कार्यों की चर्चा की और नये पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी।
Prayagraj News: प्रयागराज। रोटरी क्लब इलाहाबाद ग्रैंड का अधिष्ठापन समारोह बुधवार को अशोक नगर स्थित एक होटल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर रोटेरियन अभिषेक आर. सुल्तानिया ने अध्यक्ष, यश अग्रवाल ने सचिव और सृष्टि अग्रवाल ने कोषाध्यक्ष पद का दायित्व संभाला। मुख्य अतिथि पूनम गुलाटी ने क्लब की ओर से किए जा रहे सामाजिक सरोकार पर प्रकाश डाला। साथ ही नए पदाधिकारियों को शुभकामना दी। यश ने कहा कि क्लब की ओर से रक्तदान शिविर और पौधरोपरण कार्यक्रम नियमित आयोजित किए जा रहे हैं। क्लब की ओर से वृद्धाश्रम में खाद्य सामग्री व कपड़े आदि वितरित जाएंगे।
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