Prayagraj News: हिंदू महासभा व्यापार प्रकोष्ठ में अनिल वर्मा प्रदेश सचिव
Prayagraj News: प्रयागराज में अखिल भारतीय हिंदू महासभा व्यापार प्रकोष्ठ ने संगठन विस्तार के तहत नई नियुक्तियां की हैं। रमेश केसरवानी ने अनिल वर्मा को प्रदेश सचिव और लव सिंह यादव को प्रयागराज का जिला संयोजक नियुक्त किया है। इस अवसर पर कई लोगों ने बधाई दी।
Prayagraj News: प्रयागराज। अखिल भारतीय हिंदू महासभा व्यापार प्रकोष्ठ में संगठन विस्तार के तहत नई नियुक्तियां की गई हैं। व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश केसरवानी ने अनिल वर्मा को प्रदेश सचिव और लव सिंह यादव को प्रयागराज का जिला संयोजक नियुक्त किया है। बधाई देने वालों में आलोक मिश्रा आजाद, नीरज पांडेय, नीतू यादव, अमित सोनकर, प्रदीप बाजपेई, शंकर लाल केसरवानी, राजेंद्र केसरवानी, अमन केसरवानी, राकेश गुप्ता, धीरेंद्र केसरवानी और विनोद केसरवानी आदि शामिल रहे।
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