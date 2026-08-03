Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Prayagraj News: हिंदू महासभा व्यापार प्रकोष्ठ में अनिल वर्मा प्रदेश सचिव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

Prayagraj News: प्रयागराज में अखिल भारतीय हिंदू महासभा व्यापार प्रकोष्ठ ने संगठन विस्तार के तहत नई नियुक्तियां की हैं। रमेश केसरवानी ने अनिल वर्मा को प्रदेश सचिव और लव सिंह यादव को प्रयागराज का जिला संयोजक नियुक्त किया है। इस अवसर पर कई लोगों ने बधाई दी।

Prayagraj News: हिंदू महासभा व्यापार प्रकोष्ठ में अनिल वर्मा प्रदेश सचिव

Prayagraj News: प्रयागराज। अखिल भारतीय हिंदू महासभा व्यापार प्रकोष्ठ में संगठन विस्तार के तहत नई नियुक्तियां की गई हैं। व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश केसरवानी ने अनिल वर्मा को प्रदेश सचिव और लव सिंह यादव को प्रयागराज का जिला संयोजक नियुक्त किया है। बधाई देने वालों में आलोक मिश्रा आजाद, नीरज पांडेय, नीतू यादव, अमित सोनकर, प्रदीप बाजपेई, शंकर लाल केसरवानी, राजेंद्र केसरवानी, अमन केसरवानी, राकेश गुप्ता, धीरेंद्र केसरवानी और विनोद केसरवानी आदि शामिल रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Prayagraj News Prayagraj Prayagraj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।