Prayagraj News: सावन की झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना
Prayagraj News: प्रयागराज में सुबह से निरंतर बारिश जारी है, जिससे मौसम में बदलाव आया है। स्कूलों और कार्यालयों में कम उपस्थिति रही और अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी कम है। कई स्थानों पर जलभराव की समस्या उत्पन्न हुई है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। अधिकतम तापमान में पांच डिग्री की कमी आई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है।
Prayagraj News: प्रयागराज, संवाददाता। सुबह सावन की झमाझम बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया। दिनभर आसमान में घने बादल छाए रहे और बीच-बीच में तेज व हल्की बारिश होती रही। सुबह बारिश के चलते आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ। स्कूल, कॉलेज व कार्यालयों में कम उपस्थिति रही। अस्पतालों की ओपीडी में मरीज कम संख्या में पहुंचे। लगातार हुई बारिश के कारण शहर के कई प्रमुख चौराहों, बाजारों और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। सड़कों पर पानी जमा होने से वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई, जिससे कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा।बारिश
के चलते अधिकतम तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस से अधिक की कमी दर्ज की गई। मंगलवार को अधिकतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि सोमवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था। यानी 24 घंटे में अधिकतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया। 28.4 डिग्री सेल्सियस तापमान इस सीजन का सबसे कम अधिकतम तापमान रहा। इससे पहले 19 फरवरी को 28.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया था। पिछले 24 घंटे में 18.6 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गयी। मौसम विभाग के अनुसार 10 अगस्त तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बुधवार को भारी बारिश होने के आसार हैं। लगातार हुई बारिश से जहां लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली। किसानों को उम्मीद है कि यदि आने वाले दिनों में भी मौसम अनुकूल रहा, तो खरीफ की फसल बेहतर हो सकती है।
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