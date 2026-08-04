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Prayagraj News: सुबह से सावन की बारिश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज में जुलाई में कम बारिश की भरपाई अगस्त में हो रही है। सोमवार रात से तेज बारिश जारी है, जिससे स्कूलों, कॉलेजों में उपस्थिति कम हो गई है। कई क्षेत्रों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हुई है। एसआरएन अस्पताल में भी बारिश के कारण मरीजों की संख्या घट गई है।

Prayagraj News: सुबह से सावन की बारिश

Prayagraj News: प्रयागराज। जुलाई में अपेक्षा से कम हुई बारिश की भरपाई अगस्त कर रहा है। सोमवार को रात में हुई झमाझम बारिश मंगलवार को और तेज हो गई। सुबह सात बजे के लगभग से शुरू हुई जोरदार बारिश लगातार जारी है। बारिश के चलते आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। स्कूल, कॉलेज में बच्चे बहुत कम संख्या में पंहुचे हैं। सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति कम है। बारिश के कारण शहर के कई मोहल्लों में जलभराव की स्थिति हो गई है। बांगड धर्मशाला, सीएमपी डॉट पुल, नया बस स्टॉप, मेडिकल चौराहा, पत्रिका चौराहा, परेड ग्राउंड में जलभराव से आवागमन में परेशानी हो रही है। हालांकि बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार नौ अगस्त तक बारिश होने के आसार हैं।

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बारिश के प्रभाव

एसआरएन में हृदय रोग विभाग की छत टपकी

प्रयागराज। एसआरएन अस्पताल में बारिश के कारण ओपीडी में मरीजों की संख्या बहुत कम रही। सुबह से बारिश होने के कारण दूर दराज के मरीज अस्पताल नहीं आ सके हैं। अस्पताल के हृदय रोग विभाग के आईसीयू के पास और स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के सामने शेड में पानी टपकने से तीमारदारों के सामान सब भीग गए। दवा वितरण केंद्र के पास जलभराव से मरीजों को दवा लेने में परेशानी हो रही है।

सामान्य प्रश्न

प्रयागराज में बारिश कब से शुरू हुई?
प्रयागराज में बारिश सोमवार रात से शुरू हुई।
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