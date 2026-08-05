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Prayagraj News: जलभराव ने रोकी रफ्तार, घंटों जाम में फंसे रहे लोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज में बुधवार सुबह से दोपहर तक हुई बारिश के बाद जलभराव के कारण शहर में भीषण जाम लग गया। प्रमुख मार्गों पर यातायात धीमा हो गया, और लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। यातायात पुलिस की मेहनत के बाद भी स्थिति सामान्य होने में समय लगा।

जलभराव ने रोकी रफ्तार, घंटों जाम में फंसे रहे लोग
जलभराव ने रोकी रफ्तार, घंटों जाम में फंसे रहे लोग

Prayagraj News: प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। शहर में बुधवार सुबह से दोपहर तक हुई बारिश थमने के बाद शहरियों की मुसीबत बढ़ गई। बारिश के बाद जलभराव की वजह से देर शाम तक शहर के अधिकतर प्रमुख मार्गों पर भीषण जाम लगा रहा। कहीं छात्रों के चक्काजाम तो कहीं जलभराव और बढ़े यातायात दबाव के कारण वाहन रेंगते रहे। इससे नौकरीपेशा, स्कूली छात्रों, मरीजों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा।सबसे अधिक जाम मेडिकल चौराहा, कटरा, जार्जटाउन, कचहरी रोड, इलाहाबाद विश्वविद्यालय मार्ग, चौक, जानसेनगंज, सिविल लाइंस, हीवेट रोड और आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिला। कई स्थानों पर वाहन चालकों को कुछ सौ मीटर की दूरी तय करने में भी आधे घंटे से अधिक समय लग गया।

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कार्यालयों की छुट्टी और बाजारों में बढ़ी भीड़ के कारण स्थिति और बिगड़ गई। यातायात व सिविल पुलिस ने प्रमुख चौराहों पर मोर्चा संभालकर यातायात सामान्य करने का प्रयास किया, लेकिन लगातार बढ़ते दबाव के कारण घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही। शाम तक यातायात व्यवस्था सामान्य करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

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