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Prayagraj News: कोटवा सीएचसी में साल भर का बना माइक्रोप्लान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: हनुमानगंज के सीएचसी कोटवा एट बनी में शुक्रवार को एसएमओ डॉ आलोक कुमार की उपस्थिति में स्वास्थ्य समीक्षा बैठक हुई। बैठक में टीकाकरण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य, और परिवार नियोजन पर चर्चा की गई। एएनएम ने अपने सालभर के माइक्रोप्लान प्रस्तुत किए और समय पर लक्ष्य पूरा करने की निर्देश दिए गए।

Prayagraj News: कोटवा सीएचसी में साल भर का बना माइक्रोप्लान

Prayagraj News: ​ हनुमानगंज, हिन्दुस्तान संवाद। सीएचसी कोटवा एट बनी में शुक्रवार को एसएमओ डॉ आलोक कुमार की मौजूदगी में समीक्षा बैठक हुई जिसमें टीकाकरण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं को पूरा करने का निर्देश दिया गया। उपस्थित सभी एएन‌एम ने वर्ष भर का माइक्रोप्लान प्रस्तुत किए।एसएमओ ने सभी एएनएम व सुपरवाइजरों को समय पर लक्ष्य पूरा करने और लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत दी है। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी जियालाल, एआरओ रामजी यादव, बीपीएम सोमेन अग्रवाल, बीसीपीएम विजय सिंह, आशीष सिंह आदि उपस्थित रहे।

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