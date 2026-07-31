Prayagraj News: कोटवा सीएचसी में साल भर का बना माइक्रोप्लान
Prayagraj News: हनुमानगंज के सीएचसी कोटवा एट बनी में शुक्रवार को एसएमओ डॉ आलोक कुमार की उपस्थिति में स्वास्थ्य समीक्षा बैठक हुई। बैठक में टीकाकरण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य, और परिवार नियोजन पर चर्चा की गई। एएनएम ने अपने सालभर के माइक्रोप्लान प्रस्तुत किए और समय पर लक्ष्य पूरा करने की निर्देश दिए गए।
Prayagraj News: हनुमानगंज, हिन्दुस्तान संवाद। सीएचसी कोटवा एट बनी में शुक्रवार को एसएमओ डॉ आलोक कुमार की मौजूदगी में समीक्षा बैठक हुई जिसमें टीकाकरण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं को पूरा करने का निर्देश दिया गया। उपस्थित सभी एएनएम ने वर्ष भर का माइक्रोप्लान प्रस्तुत किए।एसएमओ ने सभी एएनएम व सुपरवाइजरों को समय पर लक्ष्य पूरा करने और लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत दी है। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी जियालाल, एआरओ रामजी यादव, बीपीएम सोमेन अग्रवाल, बीसीपीएम विजय सिंह, आशीष सिंह आदि उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।