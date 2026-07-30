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Prayagraj News: स्वास्थ्य शिविर में 1500 छात्र-छात्राओं की हुई जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: भारत विकास परिषद त्रिवेणी शाखा ने रानी रेवती देवी सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज राजापुर में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया। डॉक्टरों की टीम ने 1500 छात्रों का स्वास्थ्य जांचा और दवाएं वितरित कीं। शिविर में 400 छात्राओं के हीमोग्लोबिन की जांच भी की गई। प्रमुख सदस्य व अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

Prayagraj News: स्वास्थ्य शिविर में 1500 छात्र-छात्राओं की हुई जांच

Prayagraj News: भारत विकास परिषद त्रिवेणी शाखा की ओर से रानी रेवती देवी सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज राजापुर में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टरों की टीम ने 1500 छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य की जांच करके दवाएं वितरित कीं। शिविर में 400 छात्राओं के हीमोग्लोबिन की जांच की गयी। अध्यक्ष अरविंद भार्गव, सचिव दीपक अग्रवाल, कोषाध्यक्ष कन्हैया अग्रवाल, दीपक कुमार अग्रवाल, नितेश जौहरी, हरी लाल अग्रवाल, अमरनाथ सेठ, विजेंद्र सिंह, कमलेश गुप्ता, रतन अग्रवाल, सुनील धवन, पवन श्रीवास्तव, संजीव कुमार तिवारी, रश्मि शुक्ला, सुमन अग्रवाल, कौशल्या सिंह, कविता श्रीवास्तव, मनीष सिंह मौजूद रहे।

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