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Prayagraj News: पांच लाख तिरंगे तैयार करेंगी समूह की महिलाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज में स्वतंत्रता दिवस के लिए ‘हर घर तिरंगा’ अभियान की तैयारियों को तेज़ किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं लगभग 5 लाख तिरंगे तैयार करेंगी। इससे सरकारी विभागों को समय पर राष्ट्रीय ध्वज मिलेगा और ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और आय का अवसर भी प्राप्त होगा।

Prayagraj News: पांच लाख तिरंगे तैयार करेंगी समूह की महिलाएं

Prayagraj News: प्रयागराज प्रमुख संवाददाता स्वतंत्रता दिवस के मद्देनज़र जिले में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) से जुड़ी स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं करीब पांच लाख तिरंगे तैयार करेंगी। इससे एक ओर सरकारी विभागों को समय पर राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध होगा, वहीं हजारों ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और अतिरिक्त आय का अवसर भी मिलेगा।एनआरएलएम के माध्यम से समूहों की महिलाओं को बड़े पैमाने पर तिरंगा निर्माण का कार्य सौंपा गया है। महिलाएं दो प्रकार के तिरंगे तैयार कर रही हैं। इनमें खादी के तिरंगे और सामान्य कपड़े के तिरंगे शामिल हैं।

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तिरंगों की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है ताकि सभी सरकारी कार्यालयों और संस्थानों तक समय पर ध्वज उपलब्ध कराए जा सकें। योजना के अनुसार नौ अगस्त से तिरंगों की आपूर्ति सरकारी कार्यालयों में शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्वयं सहायता समूहों को तिरंगा निर्माण के लिए आवश्यक कपड़ा और अन्य सामग्री उपलब्ध करा दी गई है, जिससे उत्पादन कार्य तेजी से चल रहा है। एनआरएलएम की जिला समन्वयक क्षमा सिंह ने बताया कि समूहों की महिलाओं को तिरंगा निर्माण का कार्य सौंपा गया है और उन्हें आवश्यक कपड़ा उपलब्ध करा दिया गया है। निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी तिरंगे तैयार कर विभिन्न सरकारी विभागों तक पहुंचा दिए जाएंगे।

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