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Prayagraj News: भारत विकास परिषद ने शिक्षकों को किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: भारत विकास परिषद संस्कार शाखा, प्रयाग प्रांत ने कटघर में गुरु वंदन कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रांतीय महासचिव अमित श्याम और अन्य प्रमुख सदस्य उपस्थित थे। यह आयोजन शिक्षकों और उनके योगदान की सराहना करने के लिए किया गया था।

Prayagraj News: भारत विकास परिषद ने शिक्षकों को किया सम्मानित

Prayagraj News: भारत विकास परिषद संस्कार शाखा प्रयाग प्रांत की ओर से सरस्वती शिशु निकेतन, कटघर में गुरु वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर परिषद की ओर से शिक्षकों को सम्मानित किया गया। प्रांतीय महासचिव अमित श्याम, जिला समन्वयक जौहरी राधेश्याम कडेल, संरक्षक अशोक कुमार वर्मा, शाखा अध्यक्ष सीमा जायसवाल, शाखा सचिव त्रिलोक चंद्र वर्मा, सेवा संयोजक राजकुमार सोनी, मधु, जितेंद्र सक्सेना, सरिता सक्सेना, रेखा जायसवाल, सीमा श्रीवास्तव मौजूद रहीं।

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