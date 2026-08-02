Prayagraj News: व्यापारी संवाद में उठा ऑनलाइन कारोबार और जीएसटी नोटिस का मुद्दा
Prayagraj News: प्रयागराज में राज्य कर विभाग ने इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के व्यापारियों के साथ बैठक आयोजित की। व्यापारियों ने जीएसटी, ऑनलाइन कारोबार और विभागीय प्रक्रियाओं से जुड़ी समस्याएं उठाईं। अधिकारियों ने समस्याओं का समाधान का आश्वासन दिया। व्यापारियों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और नगर निगम को पत्र भेजने की मांग की।
Prayagraj News: प्रयागराज। राज्य कर विभाग की ओर से व्यापारी संवाद कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के व्यापारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। अपर आयुक्त राज्य कर प्रयागराज के सभागार में आयोजित इस बैठक में व्यापारियों ने जीएसटी व्यवस्था, ऑनलाइन कारोबार और विभागीय प्रक्रियाओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं।
समस्याएं और समाधान
बैठक में विभाग की ओर से संयुक्त आयुक्त अच्छे लाल विश्वकर्मा, डिप्टी कमिश्नर अनिल कुमार मिश्रा, विभा मिश्रा, ममता उपाध्याय, संजय कुमार, राजेश कुमार और जे.पी. सिंह मौजूद रहे। अधिकारियों ने व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। व्यापारियों ने मांग की कि ऑनलाइन ट्रेडिंग करने वाली फर्मों के बिलों का सत्यापन कराया जाए, क्योंकि कई मामलों में ई-वे बिल जारी नहीं किए जा रहे हैं। साथ ही ऑनलाइन कंपनियों के वेयरहाउस की जांच कराने की भी मांग उठाई गई। व्यापारियों ने इंदिरा भवन परिसर के चारों ओर फैली गंदगी की सफाई के लिए नगर निगम को पत्र भेजने, विभागीय नोटिस संबंधित व्यापारी के पते पर भेजने और सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने की मांग की।
अन्य मांगें
इसके अलावा जिन व्यापारियों पर कोई कर देयता नहीं है, उनकी जमा आरसी/एफडी तत्काल वापस करने, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में हिंदी में अपील दाखिल करने का अधिकार देने तथा अधिकारियों द्वारा जारी नोटिसों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने की मांग भी रखी गई।
व्यापारी मंडल की उपस्थिति
बैठक के दौरान सिविल लाइंस व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष आशीष अरोड़ा ने डिप्टी कमिश्नर अनिल कुमार मिश्रा को मांगपत्र सौंपा। इस अवसर पर व्यापार मंडल की ओर से अजय मेहरोत्रा, शानू असरावल, शाद उस्मानी, विजय गुप्ता, संतोष केसरी सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
लेखक के बारे मेंPiyush Kumar Srivastava
शॉर्ट बायो: पीयूष श्रीवास्तव पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ प्रयागराज में रेलवे, रोडवेज, एयरवेज, बिजली और बिजनेस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
पीयूष श्रीवास्तव भारतीय प्रिंट व डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में पीयूष ‘हिन्दुस्तान’ अखबार व ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बिजनेस, बिजली व परिवहन की खबरों को देख रहे हैं। 2015 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
पीयूष श्रीवास्तव ने अपने करियर की शुरुआत दिसंबर 2007 में ‘आई नेक्स्ट, दैनिक जागरण’ अखबार से की थी। इस दौरान क्राइम की खबरों पर महारत हासिल की। जून 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ अखबार प्रयागराज में सेवाएं देना शुरू किया। 2015 से 2024 तक क्राइम की रिपोर्टिंग की। वर्तमान में रेलवे, रोडवेज और एयरवेज के साथ ही बिजली और अर्थ-व्यापार से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। उसी वक्त से लगातार प्रिंट मीडिया में सक्रिय रहे हैं। शुरूआती दौर में क्राइम रिपोर्टिंग और अब रेलवे, रोडवेज, एयरवेज के साथ ही बिजली, बिजनेस और परिवहन की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
रिपोर्टिंग और विजन
बिजली, परिवहन, बिजनेस, क्राइम की गतिविधियों की खबरों के साथ ही माघ मेला व कुम्भ मेला में रिपोर्टिंग का पीयूष श्रीवास्तव का लंबा अनुभव है। वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुम्भ के दौरान रिपोर्टिंग टीम का नेतृत्व कर महाकुम्भ की कई स्पेशल स्टोरी की। 2013 के महाकुम्भ और 2019 के कुम्भ की रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। पीयूष का मानना है कि सत्य, पारदर्शिता और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए जनता की आवाज़ को सशक्त मंच देना ही पत्रकार का मुख्य दायित्व है।
विशेषज्ञता
प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड की रिपोर्टिंग का अनुभव।
प्रयागराज के चर्चित अतीक-अशरफ हत्याकांड की खास रिपोर्टिंग।
रेलवे, रोडवेज और एयरवेज की खबरों पर पैनी नजर।
जीएसटी के जानकार, व्यापारियों की समस्याओं की गहरी समझ।
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