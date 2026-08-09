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Prayagraj News: वर्षों से कब्जे में रहे सरकारी आवास होंगे खाली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज में जिला प्रशासन ने आवंटन अवधि समाप्त होने के बावजूद सरकारी आवासों पर कब्जा जमाए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। डीएम के निर्देश पर कई अधिकारियों को आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है। 50 अधिकारियों ने 15 अगस्त तक आवास खाली करने पर सहमति जताई है।

Prayagraj News: वर्षों से कब्जे में रहे सरकारी आवास होंगे खाली

Prayagraj News: प्रयागराज। वर्षों से आवंटन अवधि समाप्त होने के बाद भी सरकारी आवासों पर कब्जा जमाए अधिकारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएम के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी से कराए गए सर्वे के आधार पर कई अधिकारियों और कर्मचारियों को आवास खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन के अनुसार नोटिस मिलने के बाद करीब 50 अधिकारियों ने 15 अगस्त तक आवास खाली करने पर सहमति जताई है। इनके आवास खाली होते ही प्रतीक्षा सूची में शामिल पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों को आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जांच में सामने आया कि आठ दर्जन से अधिक ऐसे अधिकारी हैं जिनका दो से तीन वर्ष पहले ही दूसरे जनपदों में तबादला हो चुका है, लेकिन उन्होंने सरकारी आवास खाली नहीं किए।

इससे नए अधिकारियों को आवास उपलब्ध कराने में दिक्कतें आ रही थीं। आवास की लगातार मांग होने के बाद डीएम ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए पीडब्ल्यूडी से सभी सरकारी आवासों का सर्वे कराया। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अनधिकृत कब्जाधारकों को नोटिस जारी किए गए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह का कहना है कि आवासों को खाली कराने का नोटिस दे दिया गया है। हमारा प्रयास है कि 10 अगस्त तक ही आवास खाली हो जाएं, जिससे प्रतीक्षा सूची वालों को इसका आवंटन किया जा सके।

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