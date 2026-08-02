Prayagraj News: पाण्डेश्वरनाथ धाम मंदिर में महिला की चेन चोरी
Prayagraj News: पड़िला स्थित पाण्डेश्वर नाथ धाम मंदिर में रविवार को ज्ञानमती पत्नी अशोक कुमार के गले से सोने की चेन चोरी हो गई। महिला अपने बेटे के साथ पूजा कर रही थी जब यह घटना घटित हुई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक संदिग्ध महिला की पहचान करने का प्रयास किया है।
Prayagraj News: पड़िला स्थित पाण्डेश्वर नाथ धाम मंदिर में रविवार को बेटे के साथ दर्शन-पूजन करने आई महिला के गले से सोने की चेन चोरी हो गई। पुलिस ने गर्भगृह में लगे कैमरों को चेक कराया तो एक संदिग्ध महिला नजर आई। पुलिस महिला की पहचान कराने में जुटी है। तेलियरगंज टीवी कॉलोनी में रहने वाली ज्ञानमती पत्नी अशोक कुमार अपने बेटे नवीन कुमार के साथ सुबह करीब 10 बजे गर्भगृह में पूजा कर रही थीं, तभी उनके गले से सवा तोले की सोने की चेन चोरी हो गई। जिसकी कीमत करीब दो लाख रुपये बताई गई। सूचना पर एसीपी थरवई अरुण कुमार पराशर ने गर्भगृह में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक कराई तो एक संदिग्ध महिला नजर आई।
उसकी पहचान का प्रयास किया जा रहा है।
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