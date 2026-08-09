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Prayagraj News: धीरे-धीरे बढ़ रहा है गंगा और यमुना का जलस्तर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज में रविवार को गंगा और यमुना के जलस्तर में मामूली उतार-चढ़ाव देखा गया। नैनी में यमुना का जलस्तर 75.98 मीटर और फाफामऊ में गंगा का जलस्तर 78.77 मीटर दर्ज किया गया। जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है और पिछले 24 घंटे में बारिश नहीं हुई।

Prayagraj News: धीरे-धीरे बढ़ रहा है गंगा और यमुना का जलस्तर

Prayagraj News: प्रयागराज। गंगा-यमुना के जलस्तर में रविवार को मामूली उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। सुबह आठ बजे जारी रिपोर्ट के अनुसार नैनी में यमुना का जलस्तर 75.98 मीटर पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में यहां 10 सेमी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं फाफामऊ में गंगा का जलस्तर 78.77 मीटर रहा, जो 24 घंटे में आठ सेमी घटा है। छतनाग में गंगा का जलस्तर 75.54 मीटर दर्ज किया गया, जिसमें एक सेमी की वृद्धि हुई है। जिले में गंगा का खतरे का निशान 84.734 मीटर है। फिलहाल तीनों स्थानों पर जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में नैनी, फाफामऊ और छतनाग क्षेत्र में बारिश नहीं हुई।

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