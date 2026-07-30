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Prayagraj News: धीरे-धीरे गंगा पथ की ओर बढ़ रहीं गंगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज में गंगा पथ के पास गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है, विशेष रूप से नागवासुकि मंदिर के सामने। हालांकि, वृद्धि अभी धीमी है जिससे कछारी इलाकों के लोगों को खतरा नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में प्रभाव दिखेगा। यमुना में वृद्धि से अरैल घाट लबालब हो गया है।

Prayagraj News: धीरे-धीरे गंगा पथ की ओर बढ़ रहीं गंगा

Prayagraj News: प्रयागराज। शहर की नई पहचान बन चुके गंगा पथ तक गंगा ने बढ़ना शुरू कर दिया है। नागवासुकि मंदिर के सामने गंगा ने पथ के बड़े हिस्से को अपनी आगोश में लेना शुरू कर दिया है। हालांकि गंगा में बढ़त फिलहाल बेहद धीमी है, जिससे कछारी इलाकों के लोगों को अभी कोई खतरा नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि गंगा-यमुना व इनकी सहायक नदियों के प्रवाह क्षेत्र में भारी बारिश होने पर ही कछारी क्षेत्र में प्रभाव दिखाई देगा। दूसरी ओर पिछले दिनों यमुना में हुई बढ़ोत्तरी से अरैल घाट पूरी तरह लबालब हो चुका है, जबकि संगम क्षेत्र में गंगा का पानी अभी बड़े हनुमान मंदिर से लगभग ढाई मीटर दूर हैं।

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