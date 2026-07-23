Prayagraj News: पूर्व गृहमंत्री राजेंद्र त्रिपाठी का दारागंज घाट पर अंतिम संस्कार
Prayagraj News: उत्तर प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री राजेंद्र त्रिपाठी का अंतिम संस्कार दारागंज घाट पर हुआ। उनके पुत्र सिद्धार्थ त्रिपाठी ने मुखाग्नि दी। अंतिम यात्रा दो बजे उनके आवास से शुरू हुई और 3:30 बजे अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। इस दौरान कई राजनीतिक और सामाजिक गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद थे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की।
Prayagraj News: प्रयागराज, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री राजेंद्र त्रिपाठी का गुरुवार को दारागंज घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। उनके पुत्र सिद्धार्थ त्रिपाठी ने मुखाग्नि दी।दोपहर दो बजे अल्लापुर स्थित उनके आवास से अंतिम यात्रा निकाली गई, जो दारागंज घाट पहुंची। यहां अपराह्न करीब 3:30 बजे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया संपन्न हुई। अंतिम यात्रा और घाट पर बड़ी संख्या में परिजन, शुभचिंतक और राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व सांसद धर्मराज पटेल, पूर्व विधायक सुरेश त्रिपाठी, सुभाष चंद्र पांडेय, मुकुंद तिवारी, संजय तिवारी, अनिल पांडे, ओमप्रकाश तिवारी सहित अन्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संवेदना व्यक्त की।
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