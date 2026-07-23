Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Prayagraj News: पूर्व गृहमंत्री राजेंद्र त्रिपाठी का दारागंज घाट पर अंतिम संस्कार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

Prayagraj News: उत्तर प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री राजेंद्र त्रिपाठी का अंतिम संस्कार दारागंज घाट पर हुआ। उनके पुत्र सिद्धार्थ त्रिपाठी ने मुखाग्नि दी। अंतिम यात्रा दो बजे उनके आवास से शुरू हुई और 3:30 बजे अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। इस दौरान कई राजनीतिक और सामाजिक गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद थे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की।

Prayagraj News: पूर्व गृहमंत्री राजेंद्र त्रिपाठी का दारागंज घाट पर अंतिम संस्कार

Prayagraj News: प्रयागराज, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री राजेंद्र त्रिपाठी का गुरुवार को दारागंज घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। उनके पुत्र सिद्धार्थ त्रिपाठी ने मुखाग्नि दी।दोपहर दो बजे अल्लापुर स्थित उनके आवास से अंतिम यात्रा निकाली गई, जो दारागंज घाट पहुंची। यहां अपराह्न करीब 3:30 बजे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया संपन्न हुई। अंतिम यात्रा और घाट पर बड़ी संख्या में परिजन, शुभचिंतक और राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व सांसद धर्मराज पटेल, पूर्व विधायक सुरेश त्रिपाठी, सुभाष चंद्र पांडेय, मुकुंद तिवारी, संजय तिवारी, अनिल पांडे, ओमप्रकाश तिवारी सहित अन्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संवेदना व्यक्त की।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Prayagraj News Prayagraj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।