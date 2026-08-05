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Prayagraj News: इनरव्हील उदीशा ने उल्लास से मनाया फ्रेंडशिप डे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: इनरव्हील उदीशा ने सिविल लाइंस में एक होटल में फ्रेंडशिप डे धूमधाम से मनाया। हैप्पी थीम के तहत महिलाओं ने प्रतियोगिताओं में भाग लिया और गीत-नृत्य प्रस्तुत किए। इस मौके पर अपर्णा गुप्ता समेत अन्य नेताओं ने दोस्ती के महत्व पर चर्चा की।

Prayagraj News: इनरव्हील उदीशा ने उल्लास से मनाया फ्रेंडशिप डे

Prayagraj News: इनरव्हील उदीशा की ओर से सिविल लाइंस स्थित एक होटल में फ्रेंडशिप डे हर्षोल्लास से मनाया गया। हैपी थीम पर आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्साह से भाग लिया। महिलाओं ने गीत-नृत्य की प्रस्तुति कर तालियां बटोरीं। इस अवसर पर अध्यक्ष अपर्णा गुप्ता, सचिव रेनू गुप्ता, कोषाध्यक्ष प्रीति जायसवाल, एडिटर सारिका अग्रवाल और जिला सचिव शालिनी अस्थाना ने फ्रेंडशिप के महत्व पर प्रकाश डाला। संयोजन आइएसओ हेमा अग्रवाल, मोनिका और हर्षी ने किया।

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