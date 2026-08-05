Prayagraj News: इनरव्हील उदीशा ने उल्लास से मनाया फ्रेंडशिप डे
Prayagraj News: इनरव्हील उदीशा ने सिविल लाइंस में एक होटल में फ्रेंडशिप डे धूमधाम से मनाया। हैप्पी थीम के तहत महिलाओं ने प्रतियोगिताओं में भाग लिया और गीत-नृत्य प्रस्तुत किए। इस मौके पर अपर्णा गुप्ता समेत अन्य नेताओं ने दोस्ती के महत्व पर चर्चा की।
Prayagraj News: इनरव्हील उदीशा की ओर से सिविल लाइंस स्थित एक होटल में फ्रेंडशिप डे हर्षोल्लास से मनाया गया। हैपी थीम पर आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्साह से भाग लिया। महिलाओं ने गीत-नृत्य की प्रस्तुति कर तालियां बटोरीं। इस अवसर पर अध्यक्ष अपर्णा गुप्ता, सचिव रेनू गुप्ता, कोषाध्यक्ष प्रीति जायसवाल, एडिटर सारिका अग्रवाल और जिला सचिव शालिनी अस्थाना ने फ्रेंडशिप के महत्व पर प्रकाश डाला। संयोजन आइएसओ हेमा अग्रवाल, मोनिका और हर्षी ने किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।