Prayagraj News: रोटरी मित्रता व मानवीय मूल्यों का वैश्विक परिवार
Prayagraj News: प्रयागराज के सिविल लाइंस में रोटरी क्लब प्रयागराज संगम द्वारा फ्रेंडशिप डे और परिचय कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि रोटेरियन अभिषेक वर्मा ने रोटरी को सेवा, नेतृत्व, मित्रता और मानवीय मूल्यों का वैश्विक परिवार बताया। आयोजकों में क्लब अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह और सचिव साधना शामिल रहे।
Prayagraj News: प्रयागराज। रोटरी क्लब प्रयागराज संगम की ओर से रविवार को सिविल लाइंस स्थित एक होटल में फ्रेंडशिप डे और परिचय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रोटेरियन अभिषेक वर्मा ने कहा कि रोटरी केवल एक संगठन नहीं, बल्कि सेवा, नेतृत्व, मित्रता और मानवीय मूल्यों का वैश्विक परिवार है। विशिष्ट अतिथि रोटेरियन शशांक जैन रहे। स्वागत क्लब अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह, सचिव साधना ने किया। डॉ. अमित त्रिपाठी ने विचार व्यक्त किए। संचालन मनदीप श्रीवास्तव ने किया।
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