Prayagraj News: एटीएम कार्ड बदलकर पचास हजार उड़ाए
Prayagraj News: प्रयागराज में निरमा ठाकुर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उनके 75 वर्षीय मां के एटीएम कार्ड को बदलकर किसी ने 50,500 रुपये निकाल लिए। यह घटना 25 जुलाई को हुई जब वह एटीएम से पैसे निकालने गई थीं और बाहरी युवकों ने धोखे से उनका कार्ड बदल लिया।
Prayagraj News: प्रयागराज, संवाददाता। चक मुंडेरा स्थित राजकमल सोसाइटी निवासी निरमा ठाकुर ने एटीएम कार्ड बदलकर उनकी 75 वर्षीय मां के बैंक खाते से पचास हजार पांच सौ रुपये निकालने का मुकदमा धूमनगंज थाने में दर्ज कराया है।तहरीर के अनुसार 25 जुलाई की दोपहर वह एटीएम से मां के खाते से रुपये निकालने गई थीं। एटीएम के बाहर खड़े दो युवकों में से एक ने मदद के बहाने उनका एटीएम कार्ड बदल लिया और पिन भी देख लिया। कुछ मिनटों में छह बार में उक्त धनराशि निकाल ली गई।
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