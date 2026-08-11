Prayagraj News: इविवि की कैंटीन सील, होटल रैडिसन को दिया नोटिस

Prayagraj News: प्रयागराज में मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने मंगलवार को विभिन्न प्रतिष्ठानों की जांच की। 13 प्रतिष्ठानों से 17 नमूने लिए गए, जिसमें कई को सील किया गया। विशेषकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कैंटीन पर कार्रवाई हुई।

Prayagraj News: प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने मंगलवार को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक प्रवर्तन कार्रवाई की। खाद्य टीम ने कुल 13 प्रतिष्ठानों और परिसरों का निरीक्षण कर दूध, पनीर, केला, छेना मिठाई, बेसन लड्डू, ब्रेड, बिस्किट, केक और मैदा समेत 17 विधिक नमूने जांच के लिए लिए। इस दौरान चार प्रतिष्ठानों में खाद्य कारोबार सील कराया गया। इनमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कैंटीन भी शामिल है। वहीं रैडिसन होटल में साफ-सफाई निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं मिलने पर नोटिस जारी किया गया。

जांच की गई प्रतिष्ठानों की सूची अटरामपुर उर्फ नवाबगंज स्थित लक्ष्मी डेयरी में दूध की गुणवत्ता पर संदेह होने पर नमूना जांच के लिए भेजा गया। शेष मिश्रित दूध को नष्ट कराया गया। डेयरी संचालक को नोटिस भी दिया गया। गोविंदपुर की श्रीकृष्णा डेयरी से पनीर और चांदपुर सलोरी की माधव डेयरी से पनीर का नमूना लिया गया। माधव डेयरी में सफाई को लेकर नोटिस जारी किया गया। अटरामपुर की अनीशा डेयरी में दूध का नमूना लेने के साथ ही अनहाइजीनिक परिस्थितियां मिलने पर प्रतिष्ठान को सील कर दिया गया।

खाद्य पंजीकरण की अनुपलब्धता मम्फोर्डगंज के त्रिपाठी चौराहा स्थित केजीएन फ्रूट कंपनी में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत पंजीकरण नहीं मिला। यहां रासायनिक पदार्थों के जरिए केले पकाए जाने का संदेह होने पर केले का नमूना लिया गया। बिना पंजीकरण खाद्य कारोबार संचालित किए जाने पर प्रतिष्ठान को सील कर दिया गया। शिवकुटी की सरजू कॉलोनी स्थित फल राइपनिंग चैम्बर में करीब 40 क्विंटल केले पकाए जाते मिले। संचालक खाद्य पंजीकरण प्रस्तुत नहीं कर सका। रसायनों के माध्यम से केले पकाए जाने के संदेह में नमूना लिया गया और बिना पंजीकरण कारोबार करने पर चैम्बर सील कर दिया गया। वहीं म्योराबाद स्थित सोनू भारतीया के फल राइपनिंग चैम्बर में भी फल पकाते हुए मिले। यहां से केले का नमूना जांच के लिए लिया गया। तेलियरगंज स्थित संतोष स्वीट एंड कन्फेक्शनरी एंड बेकरी की निर्माणशाला में खाद्य सचल दल ने छापेमारी कर छेना मिठाई, बेसन लड्डू और ब्रेड के तीन नमूने लिए। मौके पर मिली कमियों को लेकर नोटिस जारी किया गया।

सुधार नोटिस और कार्रवाई म्योर रोड स्थित इंडियन क्वालिटी कन्फेक्शनरी से बिस्किट का नमूना लिया गया। संचालक ने खाद्य लाइसेंस प्रस्तुत किया, लेकिन प्रतिष्ठान में मिली कमियों को लेकर नोटिस दिया गया। गढ़ी सराय सब्जी मंडी के पास गोल्डन बेकरी से भी बिस्किट का नमूना लेकर सुधार नोटिस जारी किया गया। तोपनदास कन्फेक्शनरी में केक और बिस्किट के नमूने लिए गए। केक निर्माण क्षेत्र में कमियां मिलने पर नोटिस चस्पा करते हुए सुधार होने तक प्रतिष्ठान बंद रखने के निर्देश दिए गए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कैंटीन में मैदा का नमूना लिया गया। कमियां मिलने पर सुधार होने तक कैंटीन बंद करा दी गई। तेलियरगंज स्थित संतोष स्वीट्स कन्फेक्शनरी एंड बेकर्स से ब्रेड और बेसन लड्डू के नमूने लिए गए। अफसरों का कहना है कि लैब रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।