Prayagraj News: बस अड्डे के ऊपर फाइव स्टार होटल, अमेरिकी ग्रुप करेगा संचालित
Prayagraj News: प्रयागराज का सिविल लाइंस बस अड्डा अब केवल यात्री केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ विश्वस्तरीय पाँच सितारा होटल भी बनेगा। ओमेक्स लिमिटेड द्वारा एक हजार करोड़ की लागत से बस अड्डा, मॉल और होटल का निर्माण किया जाएगा। विंडहैम होटल्स इसे संचालित करेगा।
Prayagraj News: प्रयागराज। अब सिविल लाइंस बस अड्डा सिर्फ यात्रियों के आने-जाने का केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि विश्वस्तरीय पांच सितारा होटल में रहने की सुविधा भी मिलेगी। निर्माणधीन बस अड्डे के ऊपर फाइव स्टार होटल बनाया जाएगा। इस होटल का संचालन अमेरिकी होटल समूह विंडहैम होटल्स एंड रिसॉर्ट करेगा। होटल संचालन को लेकलार हो गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए रियल स्टेट कंपनी ओमेक्स लिमिटेड सिविल लाइंस में अत्याधुनिक बस अड्डा, मॉल और पांच सितारा होटल का निर्माण कर रहा है। पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर एक हजार करोड़ खर्च कर पूरा ढांचा तैयार किया जा रहा है। 550 कमरों वाले होटल का ओमेक्स ही निर्माण कर रहा है। ओमेक्स प्रबंधन ने होटल के संचालन, को लेकर अमेरिका की प्रतिष्ठित होटल चेन विंडहैम के साथ करार किया।
प्रदेश में बनाए जाएंगे 12 होटल
प्रयागराज। देश की अग्रणी रियल स्टेट कंपनी ओमेक्स लिमिटेड अगले कुछ सालों में देशभर में 19 होटल बनाने जा रहा है। 12 होटल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज समेत कई शहरों में बनाए जाएंगे। इनमें प्रयागराज में एक, अयोध्या में दो, लखनऊ तीन, गाजियाबाद एक, गोरखपुर एक कौशाम्बी (नोएडा) दो और वृंदावन में दो पांच सितारा होटल बनाए जाएंगे। सभी होटलों के निर्माण पर कंपनी छह हजार 200 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
प्रयागराज में बढ़ रहा फाइव स्टार होटलों का नेटवर्क
प्रयागराज। प्रयागराज में लग्जरी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर तेजी से विस्तार कर रहा है। शहर में आईटीसी वेलकम और रेडिसन जैसे होटल पहले से संचालित हो रहे हैं। वहीं, लाजपत राय रोड पर ताज ग्रुप के 22 मंजिला फाइव स्टार होटल का निर्माण कर रहा है। रेडिसन शहर में एक और पांच सितारा होटल बनाने पर विचार कर रहा है।
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