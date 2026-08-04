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Prayagraj News: शॉर्ट सर्किट से गोदाम में लगी आग, मची खलबली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: हिम्मतगंज में मंगलवार शाम जनरल स्टोरी के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग की लपटें देखकर लोग मदद के लिए दौड़े। फायर ब्रिगेड ने एक घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन सामान का एक लाख रुपये का नुकसान हुआ। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।

Prayagraj News: शॉर्ट सर्किट से गोदाम में लगी आग, मची खलबली

Prayagraj News: हिम्मतगंज में मंगलवार शाम जनरल स्टोरी के गोदाम में अचानक आग लगने से खलबली मच गई। आग की उठती लपटों को देख आसपास के लोग पानी की बाल्टियां लेकर दौड़ पड़े। घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू किया। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। चकिया निवासी शाने मोहम्मद की हिम्मतगंज में जनरल स्टोर की दुकान हैं। दुकान के ऊपरी तल पर गोदाम है। मंगलवार शाम करीब सात बजे अचानक गोदाम के अंदर से आग की लपटें व धुआं निकलते देख लोगों में खलबली मच गई। आसपास के लोगों ने प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिला।

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लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग बुझाई। लेकिन, तब तक आग से करीब एक लाख रुपये मूल्य का सामान जलकर नष्ट हो गया।

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