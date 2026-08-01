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Prayagraj News: एजी ऑफिस के 12 कर्मचारी सेवानिवृत्त, दी गई विदाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज के एजी ऑफिस में 12 सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों का विदाई समारोह आयोजित किया गया। कर्मचारियों को फूल-माला पहनाकर विदाई दी गई। इस समारोह में वरिष्ठ अधिकारियों सहित कई अन्य लोग मौजूद थे और इसे ओम प्रकाश गुप्ता ने आयोजित किया था।

एजी ऑफिस के 12 कर्मचारी सेवानिवृत्त, दी गई विदाई
एजी ऑफिस के 12 कर्मचारी सेवानिवृत्त, दी गई विदाई

Prayagraj News: प्रयागराज। एजी ऑफिस के रिटायर होने वाले 12 कर्मचारियों और अधिकारियों का विदाई समारोह शुक्रवार को कार्यालय परिसर में आयोजित किया गया। सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फूल-माला पहनाकर विदाई दी गई। इसमें वरिष्ठ लेखाधिकारी भोला नाथ वर्मा, सहायक पर्यवेक्षक अनिल कुमार, राम प्रकाश, वरिष्ठ लेखाकार सुब्रोजीत चटर्जी, भोलानाथ, संदीप चकलाधर, स्टेनो रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी कमला कांत, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी राम लौटन, वरिष्ठ लेखा परीक्षक राम शरण यादव व पर्यवेक्षक प्रेम शंकर शामिल रहे। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय लोक सेवार्थ संगठन के संयोजक ओम प्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान प्रकाश, अजय कृष्ण मिश्र, विजय कुमार श्रीवास्तव, प्रमोद मिश्रा, राजू मिश्रा, अनिल दास, मनोज कुमार श्रीवास्तव, सगीर अहमद आदि मौजूद रहे।

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